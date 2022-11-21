Германия предложила Польше ПВО Patriot для защиты от российских ракетных атак
Германия готова предоставить Польше противоракетные системы, чтобы помочь Варшаве укрепить свой потенциал противовоздушной обороны после смертельного ракетного инцидента на польской территории недалеко от границы с Украиной на прошлой неделе, заявила министр обороны Берлина.
“Мы предложили Польше поддержку в обеспечении безопасности ее воздушного пространства — с помощью наших истребителей Eurofighters и систем ПВО Patriot”, - заявила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт в интервью газетам Rheinische Post из Дюссельдорфа и General-Anzeiger из Бонна.
По словам Ламбрехта, Берлин также будет стремиться продлить развертывание немецких противоракетных систем в соседнем государстве-члене НАТО Словакии до конца 2023 года.
Ранее Телеграф сообщил, что бригадный генерал, экс-глава Бюро нацбезопасности Польши Станислав Козей заявил, что Польше или даже НАТО необходимо создать совместную с Украиной систему противоракетной обороны (ПРО). Она бы смогла закрыть часть неба не только Западной Украины. Ведь страна граничит со странами НАТО и на юге, и на западе
В Польше предложили создать совместную систему ПРО с Украиной