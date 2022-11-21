Германия предложила Польше ПВО Patriot для защиты от российских ракетных атак

Опубликовано: 21.11.2022 10:52 , Обновлено: 21.11.2022

Германия готова предоставить Польше противоракетные системы, чтобы помочь Варшаве укрепить свой потенциал противовоздушной обороны после смертельного ракетного инцидента на польской территории недалеко от границы с Украиной на прошлой неделе, заявила министр обороны Берлина.

“Мы предложили Польше поддержку в обеспечении безопасности ее воздушного пространства — с помощью наших истребителей Eurofighters и систем ПВО Patriot”, - заявила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт в интервью газетам Rheinische Post из Дюссельдорфа и General-Anzeiger из Бонна.

По словам Ламбрехта, Берлин также будет стремиться продлить развертывание немецких противоракетных систем в соседнем государстве-члене НАТО Словакии до конца 2023 года.

Ранее Телеграф сообщил, что бригадный генерал, экс-глава Бюро нацбезопасности Польши Станислав Козей заявил, что Польше или даже НАТО необходимо создать совместную с Украиной систему противоракетной обороны (ПРО). Она бы смогла закрыть часть неба не только Западной Украины. Ведь страна граничит со странами НАТО и на юге, и на западе

В Польше предложили создать совместную систему ПРО с Украиной