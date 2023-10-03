«У нас закончилось вооружение, которое нужно Киеву» – В Великобритании рассказали, что теперь будут делать

Опубликовано: 03.10.2023 15:07 , Обновлено: 03.10.2023

Запасы вооружений, которые необходимы Украине, у Великобритании иссякли. Об этом газете The Daily Telegraph рассказал 2 октября на условиях анонимности представитель командования Вооруженных сил королевства.

По его словам, Великобритания передала Киеву практически все, что могла.

«Остающиеся у нас танки Challenger 2 будут модернизированы до Challenger 3. Они необходимы нам для этого. Чем больше танков мы отдаем, тем меньшим количеством мы располагаем», – сказал он.

«А и то, и другое у нас подошло к концу», – добавил он.

Как отметил анонимный представитель командования ВС Британии, украинцам сейчас нужны средства ПВО и артиллерийские снаряды. Источник заявил, что Лондон будет прилагать больше усилий, чтобы другие страны стали больше помогать Киеву.

“Выделение новых миллиардов не означает предоставление миллиардов британского снаряжения”, - заявил источники в Минобороны Великобритании, добавив, что страна должна сыграть свою роль в “поощрении других стран предоставлять больше денег и оружия”.

Тем временем Грант Шаппс, министр обороны Великобритании, заявил, что с стороны Путина было бы “глупо” полагать, что внутриполитические разногласия на Западе являются признаком того, что поддержка Украины начинает ослабевать. Он предположил, что возможность победы Дональда Трампа на следующих выборах в США не обязательно приведет к “наихудшему сценарию”, когда Америка сократит свою поддержку

“Функциональное поражение” ЧФ РФ

В свою очередь, нынешнее руководство британского Минобороны настаивает на том, что контрнаступление Украины идет успешно, хотя и медленно, что требует новых поставок вооружений.

“Да, прогресс Украины медленный, но никто не может сказать, что его нет”, – считает младший министр обороны Великобритании Джеймс Хиппи. Он также сказал, что “Украина достигла функционального поражения российского Черноморского флота”. Однако деталей “поражения флота” он не пояснил.

Ранее Телеграф писал о том, что американские сенаторы от обеих партий выступили 1 октября с заявлением в поддержку Киева, в котором говорится, что Вашингтон продолжит оказывать поддержку Украине.

Демократы и республиканцы США пообещали продолжить помогать Украине в войне с Россией