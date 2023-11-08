"У нас есть план" - Зеленский пообещал "результат" контрнаступления до конца 2023 года

Опубликовано: 09.11.2023 00:06 , Обновлено: 04.07.2024

Владимир Зеленский 8 ноября заявил, что до конца года ВСУ попытаются добиться значимых успехов. Такое обещание он дал во время выступления на конференции Reuters NEXT в Нью-Йорке.

“Постараемся показать результат в этом году. И для нас это очень важно, потому что мы теряем людей каждый день. Меньше России — это хорошая новость, но людей — это очень плохая новость», — заявил Владимир Зеленский.

При этом президент Украины заверил, что ВСУ также уже подготовили планы на 2024 год.

«У нас есть план. У нас есть очень конкретные города, очень [конкретные] направления, по которым мы идем. Я не могу поделиться всеми деталями, но у нас есть [в планах] несколько медленных шагов вперед на юге, а также шаги на востоке. И некоторые, я думаю, хорошие шаги есть возле Херсонской области. Я уверен, что нас ожидает успех», — рассказал Владимир Зеленский.

Он заявил, что потери России в пять раз превышают потери Украины на поле боя.

Ранее Телеграф сообщил, что Украина в результате провала контрнаступления, кажется, переживает самые тяжелые времена после первых месяцев войны. Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак не подбирал слова, когда дал оценку поведению главы Генштаба Валерия Залужного и президента Владимира Зеленского.

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