У короля Великобритании Карла III диагностировали рак

Опубликовано: 06.02.2024 09:29 , Обновлено: 06.02.2024

В понедельник, 5 февраля, пресс-служба Букингемского дворца сообщила о выявлении онкологического заболевания у короля Великобритании Карла III. И добавила, что монарх уже начал лечение.

Злокачественную опухоль обнаружили во время недавней госпитализации короля по поводу увеличения простаты, но во дворце сообщили, что с простатой она не связана. Букингемский дворец заявил, что король решил обнародовать информацию о состоянии своего здоровья, чтобы предупредить слухи.

«Диагностические тесты выявили одну из форм рака. Сегодня Его Величество начал программу регулярного лечения. Врачи рекомендовали ему не выполнять в это время никаких государственных обязанностей», – гласит текст заявления.

По информации пресс-службы, Карл III лечение будет амбулаторным, ложиться в больницу он не станет. На время процедур ему придётся отказаться от исполнения части своих обязанностей, связанных с выступлениями на публике.

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В Букингемском дворце подчеркнули, что монарх «позитивно смотрит на предстоящее лечение и надеется как можно скорее вернуться к полноценному выполнению своих обязанностей».

[inf]Карлу III 75 лет. Он взошёл на трон 5 мая 2023 года после смерти своей матери, королевы Елизаветы II. Елизавета возглавляла Соединённое королевство Великобритании и Северной Ирландии с 1952 по 2022 год. Её царствование было самым долгим в истории Великобритании и Англии и одним из самых продолжительных в мировой истории.[/inf]

Напомним, что 17 января Букингемский дворец сообщил о госпитализации 42-летней принцессы Уэльской Кэтрин, которая перенесла операцию на брюшной полости. Сообщалось, что принцесса пробудет в больнице еще две недели и вряд ли сможет вернуться к общественным обязанностям до Пасхи.

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