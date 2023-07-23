Тысячи туристов эвакуировали с греческого острова Родос из-за лесных пожаров 

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Опубликовано: 23.07.2023 17:53 , Обновлено: 23.07.2023

Греческие власти были вынуждены эвакуировать тысячи туристов с популярного острова Родос после того, как огонь от лесных пожаров подошёл вплотную к гостиницам и пляжам курортного острова. По данным полиции, в эти выходные местным властям пришлось провести "самую большую эвакуацию из-за пожаров за всю историю Греции".

Как сообщило британское издание The Guardian со ссылкой на Agence France-Presse, в общей сложности эвакуацией затронуло порядка 30 тыс. человек - около 16 тыс. эвакуировали по суше, ещё 3 тыс. человек - по морю, а остальные бежали на личных авто, следуя указаниям полиции.

На кораблях береговой охраны Греции, а также на десятках частных лодок людей эвакуировали прямо с пляжей, начиная с субботы, 22 июля, после того, как сильные ветры разожгли лесные пожары в юго-восточной части острова. Именно там расположено большинство самых популярных у туристов пляжей и древних руин, куда ежедневно на экскурсии приезжали тысячи туристов.

Некоторые туристы решили досрочно прервать свой отдых в Греции из-за сложившейся ситуации с лесными пожарами и направились прямиком в аэропорт в надежде вернуться домой. Для этих целей туроператоры заказали дополнительные чартерные рейсы, в том числе, на сам остров Родос, чтобы забрать путешественников прямо оттуда.

Кадрами эвакуации жителей острова и туристов активно делятся пользователи соцсетей.

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Тем временем в воскресенье, 23 июля, к 266 пожарным и 49 машинам, которые боролись с лесным пожаром на земле, присоединились пять вертолетов и 10 самолетов, включая два воздушных судна из Турции и один - из Хорватии. Позднее ожидается прибытие еще 15 пожарных воздушных судов. Однако тушению огня препятствуют погодные условия - на Родосе сейчас дуют сильные ветра.

По прогнозам греческих властей, на то, чтобы взять лесные пожары под контроль, у спасателей уйдёт ещё несколько дней.

Отметим, что лесные пожары В Греции разгорелись в пик туристического сезона. Для Родоса, четвертого по величине острова Греции, это означает, в числе прочего, и существенные экономические потери от оттока туристов. Согласно данным, озвученным официальными властями, за прошлый год остров Родос, население которого едва превышает 100 тыс. человек, принял порядка 2,5 млн. туристов.

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