Туск пообещал организовать военную подготовку для каждого взрослого поляка

Опубликовано: 07.03.2025 18:51 , Обновлено: 17.09.2025

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о подготовке к масштабным военным учениям для всех взрослых мужчин в стране. Выступая в Сейме (парламенте Польши) в пятницу, Туск заявил, что к концу года планируется разработать модель, которая позволит каждому взрослому мужчине пройти подготовку на случай войны.

При этом, как подчеркнул премьер, речь не идёт о возвращении к обязательной (срочной) военной службе. «Если бы я предлагал возвращение к обязательной службе, я бы об этом так и сказал», — пояснил Туск журналистам после выступления.

По его словам, цель состоит в том, чтобы каждый здоровый мужчина «хотел пройти» обучение и мог защитить страну в случае необходимости. Учения, как пообещал премьер, будут организованы так, чтобы они не были в тягость и люди хотели участвовать. Также он добавил, что в обучении смогут принять участие и женщины.

Туск отметил, что речь идёт о «необходимости полумиллионной армии» в Польше.

Эти заявления польского премьера прозвучали на фоне обсуждения вопросов безопасности в Европе и поддержки странами Европы Украины.

Туск также коснулся вопроса обороноспособности Европы, отметив, что Европе придётся реагировать на требования в сфере обороны со стороны возможной новой американской администрации под руководством Дональда Трампа.

При этом, как заверил польский премьер, Польша не планирует отправлять свои войска в Украину. «Задача Польши — охранять свою восточную границу, которая также является границей НАТО и Европейского Союза», — подчеркнул он.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что бывший командующий польского антитеррористического подразделения GROM генерал Роман Полько призвал власти страны ввести свои войска в Украину. Впрочем, и позиция генерала не столь однозначна, как может показаться на первый взгляд.

«Как трусы» — Польский генерал призвал ввести войска в Украину. Но есть нюанс