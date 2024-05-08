Туск объявил о реорганизации правительства Польши. Кого отправят в отставку?

Опубликовано: 08.05.2024 19:27 , Обновлено: 17.09.2025

Премьер-министр Польши Дональд Туск подготовил реорганизацию правительства. По информации польской радиостанции Radio Zet, 10 мая Туск примет отставку четырех министров и назовет имена новых назначенцев.

Как рассказала Radio Zet, премьер-министр уже сообщил президенту Польше Анджею Дуда о реорганизации правительства. “Но выдвижение кандидатур и церемония в президентском дворце пройдут позже в связи с поездками президента, то есть только на следующей неделе”, - отметил Туск.

Четыре действующих министра собрались участвовать в выборах в Европейский парламент, которые запланированы на июнь. Поэтому, по информации Radio Zet, в отставку отправят министра внутренних дел и администрации Марцина Кирвински, министра государственного имущества Бориса Будка, культуры и национального наследия Бартоломея Сенкевича, экономического развития и технологий Кшиштофа Гетмана.

Судя по информации радиостанции, изменится также структура польского правительства. “Немного да”, - ответил премьер Туск на вопрос о сокращении количества министерств в результате реорганизации.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Туск отправил в отставку руководителей всех польских спецслужб. Это главы Агентства разведки, Центрального антикоррупционного бюро, Агентства внутренней безопасности, Службы военной разведки и Службы военной контрразведки.

Туск отправил в отставку руководителей всех спецслужб Польши