Туск объявил, что Польша обогнала Японию, а теперь хочет Швейцарию

Опубликовано: 07.07.2025 15:47 , Обновлено: 17.09.2025

Премьер-министр Польши Дональд Туск 7 июля заявил, что Польша уже обошла по покупательской способности Японию, а в 2025 году, по расчётам польских властей, обгонит по этому показателю и Швейцарию.

Выступая на мероприятии, посвящённом дерегулированию экономики, на Варшавской фондовой бирже, Туск отметил, что мечта о Польше, как о “второй Японии” уже свершилась. Эту идею в своё время озвучил первый демократически избранный президент Республики Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса.

“Если учесть, что покупательная способность поляка сегодня больше покупательной способности японца , то мечта о “второй Японии” оказалась возможной”, - процитировало Туска польское издание Gazeta.pl.

Процесс дерегуляции экономики Туск назвал “ещё одним двигателем роста и повышения конкурентоспособности польской экономики”.

[info_b]Gazeta.pl также привела данные польского журналиста Рафала Гирша, который в прошлом месяце подсчитал, что валовой внутренний продукт (ВВП) Польши за последние 12 месяцев достиг триллиона долларов. По данным портала worldometers.info за 2023 год, номинальный ВВП Польши составил 809,2 млн долларов, тогда как у Швейцарии — около 884,9 млн долларов. [/info_b]

Место Польши в мире по ВВП в 2025 году

В свою очередь главный экономист польской “дочки” крупной голландской банковской группы ING Рафал Бенецкий, выступая на мероприятии на Варшавской фондовой бирже, заявил, что Польша уже входит в элиту мировых экономик. При этом он предупредил польские власти о том, что прежних двигателей роста сейчас уже недостаточно для того, чтобы сохранить успех.

Бенецкий напомнил о прогнозе Международного валютного фонда. Согласно последнему отчёту, опубликованному международной организацией в апреле этого года, рост ВВП Польши составит 3,2% в 2025 году и 3,1% в 2026 году. Это, согласно прогнозам, выведет страну на 20-ую строчку мирового рейтинга по уровню развития экономики.

“Это очень оптимистичный факт. Последние 20–30 лет были очень успешным временем для Польши. Мы были самой быстрорастущей экономикой в ​​Европейском союзе. Мы добились наибольшего прогресса с точки зрения ВВП на душу населения. Если мы скорректируем ВВП на душу населения с учетом цен, то в 2024 году мы превзойдем Японию”, — процитировало выступление Бенецкого польское издание Business Insider.

При этом экономист назвал несколько “болевых точек” польской экономики - ухудшающаяся демографическая ситуация и положение бизнес, который, по его словам, сегодня “находится в режиме выживания”, в том числе, из-за постоянного падения уровня частных инвестиций.

“Компании осторожны в своих инвестиционных планах, они не берут кредиты. Мы вторая экономика в ЕС с наименьшей долей кредитов в ВВП”, — обратил внимание на важный недостаток Бенецкий, назвав главной причиной тому “непредсказуемость политической обстановки и экономического будущего”. Поддержать бизнес, по его мнению, следуют с помощью государственных инвестиций. Именно они, по словам специалиста, могут стать новой “движущей силой польской экономики”.

“Галопирующая” инфляция и снижение конкурентоспособности

Между тем, госагенствто БЕЛТА, ссылаясь на польское издание Niezalezny Dziennik Polityczny, отметило, что за последние три года многие экономические показатели в Польше снизились. В частности, издание обратило внимание на ускорение инфляции в Польше, что вывело в страну в лидеры и по этому показателю, если в случае с ВВП это лидерство - хороший признак для экономики, то в случае с ростом цен - лидерство сомнительное. Причины подскочившей инфляции авторы статьи называли глобальный рост цен на энергоносители и сбои в цепочках поставок.

[info_b]Согласно тому же отчёту МВФ, в ближайшее время в Польше ожидается ускорение инфляции - с 3,7% в прошлом году до 4,3% в 2025-м. Но уже в 2026 году, согласно прогнозу МВФ, рост цен откатится до 3,4%. Прогноз для Беларуси, напротив, имеет обратную тенденцию: эксперты МВФ полагают, что с 5,7% в прошлом году официальная инфляция в Беларуси сначала упадёт - до 5,5% в 2025 году, а затем вырастет - до 5,8% в 2026 году.[/info_b]

Ещё одним показателем, свидетельствующим о неблагоприятной экономической ситуации в соседней стране, по мнению авторов обзора Niezalezny Dziennik Polityczny, является увеличение числа обанкротившихся компаний. По данным издания, только в 2023 году в стране обанкротилось более 4 тыс. компаний - на 30% больше, чем в 2022 году. По словам авторов обзора, волна банкротств малых и средних предприятий, наблюдавшаяся и в 2024 году, продолжилась и в 2025 году.

Ранее Telegraf.news рассказывал об одном из таких случаев. В январе 2025 года компания Black Red White, которая является одним из крупнейших производителей мебели в Польше, объявила о закрытии своей фабрики в Пшеворске. Увольнение грозит более двум сотням сотрудников.

Мебельная фабрика Black Red White в Польше объявила о закрытии и массовом увольнении сотрудников