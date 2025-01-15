Мебельная фабрика Black Red White в Польше объявила о закрытии и массовом увольнении сотрудников

Опубликовано: 15.01.2025 11:26 , Обновлено: 15.01.2025

Компания Black Red White, которая является одним из крупнейших производителей мебели в Польше, объявила о закрытии своей фабрики в Пшеворске. Увольнение грозит более двум сотням сотрудников.

О планируемых сокращениях сотрудники филиала компании Black Red White в Пшеворске узнали на встрече с представителями компании. Эту информацию также подтвердил Адам Заблоцкий, директор районного бюро по труду в Пшеворске.

Сотрудникам в ближайшее время направят официальные уведомления об увольнении с 28 февраля. Скорее всего, им позволят уволиться по соглашению сторон или дадут возможность отработать три месяца после получения уведомления, как это предусматривает польское законодательство, сообщил местный портал Money.pl со ссылкой на телеканал TVP3 Rzeszów.

[info_b]Мебельный холдинг Black Red White является одним из крупнейших европейских производителей и поставщиков мебели и предметов интерьера для дома. В состав холдинга входят более 20 дочерних компаний, не только в Польше, но и в Беларуси, Украине, Словакии, Венгрии и России.

В Беларуси производство мебели под брендом группа Black Red White ведётся компанией “БРВ-БРЕСТ”, а за реализацию продукции отвечает CООО “Торговая компания “Блэк Рэд Уайт”, поэтому закрытие польской фабрики на наличие этого известного бренда в Беларуси напрямую, вероятнее всего, не повлияет.[/info_b]

Как отметил портал Money.pl, для многих сотрудников, проработавших на польской фабрике десятилетия, решение об увольнении стало огромной неожиданностью. Многие из них сомневаются, сможет ли местный рынок труда предложить им достойную альтернативу.

Районное бюро по труду в Пшеворске пообещало оказать помощь уволенным работникам в поисках новой работы, однако озвученные варианты едва ли придутся по нраву бывшим сотрудникам мебельной фабрики. По данным бюро, больше всего вакансий сейчас среди сварщиков и в транспортной отрасли, то есть чтобы получить новое место работы уволенным мебельщика придётся как минимум пройти переподготовку, что для некоторых может стать непреодолимой проблемой.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в Польше волна массовых увольнений началась в 2022 году, после повышения минимальной заработной платы, а в прошлом году продолжила набирать обороты. Польское издании Мoney.pl ещё прошлой весной предрекало массовые увольнения в сфере мебельного, автомобильного, швейного бизнесов, а также в банковском, сервисном сегментах и IT и, очевидно, что как минимум часть экспертных прогнозов начала сбываться.

В Польше из-за повышения зарплат начались массовые увольнения. Как так?