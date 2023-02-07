Турция сдвинулась на 3 метра из-за землетрясения

Опубликовано: 07.02.2023 14:56 , Обновлено: 07.02.2023

Геологический щит в Турции сдвинулся на три метра из-за землетрясения, произошедшего на юге страны 6 февраля. Об этом сообщил глава Национального института геофизики и вулканологии Италии Карло Дольони.

По его словам, Аравийская плита переместилась в юго-западном направлении по отношению к Анатолийской плите.

«Мы знаем, что разлом активизировался не менее чем на 150 километров со смещением до трех метров и более», — подчеркнул он.

И добавил: «Две литосферные плиты двигались относительно друг друга. Другими словами: это как если бы Турция сместилась по отношению к Аравийской плите на юго-запад».

Напомним, по информации Всемирной организации здравоохранения, от землетрясения в Турции и Сирии могли пострадать 23 миллиона человек, включая 1,4 миллиона детей.

[info_b]По последним данным на момент написания новости, число погибших в Турции и Сирии после землетрясений составило уже более 5000 человек.[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что за последние двое суток более 540 землетрясний зафиксировали в Европе и Азии. Ближайшее от Беларуси произошло в Польше 7 февраля.