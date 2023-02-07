Из 540 землетрясений за последние дни одно произошло "рядом" с Беларусью

Опубликовано: 07.02.2023 12:05 , Обновлено: 07.02.2023

За последние двое суток более 540 земелтрясний зафиксировали в Европе и Азии. Волна толчков может быть отголосками сильнейшего землетрясения в Турции и Сирии. Ближайшее от Беларуси произошло в Польше 7 февраля. Его сила составила 3,8 балла.

Толчки ощутили жители польского Глогува, что ближе к Германии. Но от границы с Беларусью по прямой он находится всего примерно в 500 километрах.

Тем вренем, землетрясение магнитудой 5,7 произошло на востоке Турции ещё и во вторник, сообщил Европейский Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение произошло на глубине 46 км. Сейсмологи ожидают ещё серию повторных толчков после двух вчерашних крупных землетрясений. Хотя они и менее мощные, чем первоначальное событие, они представляют опасность для спасателей и могут спровоцировать дальнейшие обрушения зданий, уже ослабленных вчерашними землетрясениями.