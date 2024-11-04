Турция потребовала в ООН немедленно прекратить поставки оружия Израилю

Опубликовано: 04.11.2024 08:58 , Обновлено: 04.11.2024

Турция потребовала от Организации объединённых наций (ООН) ввести оружейное эмбарго в отношении Израиля. Соответствующее письмо, под которым подписались 52 страны и двуе международные организации, было на днях передано в ООН турецкими дипломатами.

Об этом, ссылаясь на собственные дипломатические источники в Министерстве иностранных дел Турции 3 ноября сообщило местное агентство “Анадолу”.

По данным агентства, инициатива коллективного обращения в ООН принадлежит министру иностранных дел Турции Хакану Фидану. По его словам, немедленное прекращение поставок и боеприпасов в Израиль является “юридическим обязательством и моральным долгом международного сообщества” в свете ситуации, складывающей в мятежном секторе Газа, и постоянно растущего числа жертв противостояния двух сторон среди гражданского населения.

Сообщается, что 1 ноября письмо передали в офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, а также властям Великобритании, которая в ноябре председательствует в Совете безопасности ООН, и председателю Генеральной Ассамблеи ООН Филимону Янгу.

Среди стран, подписавших обращение в ООН, главным образом арабские страны, страны Африки и Южной Америки, ряд небольших островных государств, а также Китай. Организации, официально поддержавшие предложение оружейного эмбарго против Израиля, - это Лига арабских государств и Организация исламского сотрудничества.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в минувшие выходные стало известно, что Вооружённых силы США решили усилить своё военное присутствие на Ближнем Востоке и направить в регион дополнительные эсминцы, истребительные эскадрильи, танкеры и дальние бомбардировщики B-52. На такой шаг американские военные пошли после того, как 2 ноября верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в очередной раз пригрозил Израилю “сокрушительным ответом” за атаку на иранские военные объекты в октябре.

«Не сможем сдержать Израиль» — США направили свои бомбардировщики в регион в ожидании «сокрушительного ответа» Ирана

Тем временем американское издание The Wall Street Journal сообщило, что Иран готовит атаку на Израиль, в ходе которой будут использованы более мощные боеголовки и “иное вооружение”, которое страна ранее не применяла в своих атаках на Израиль. Об этом издание на условиях анонимности проинформировали иранские и арабские официальные лица, осведомленные о планах Тегерана.

Так, неназванный египетский чиновник сообщил изданию, что Тегеран в частном порядке предупредил Каир о подготовке “жёсткого и комплексного” ответного удара. По его словам, некий иранский чиновник заявил, что ответ Тегерана “неизбежен”, поскольку недавняя израильская атака привела к человеческим жертвам - погибли четыре солдата и один гражданский. Иранский чиновник заявил, что атака будет направлена ​​на израильские военные объекты “гораздо более агрессивно, чем в прошлый раз”, и что запускать снаряды планируется с территории Ирака.