Эрдоган объявил о создании с Россией газового хаба

Опубликовано: 19.10.2022 14:31 , Обновлено: 19.10.2022

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в среду, 19 октября, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о создании газового хаба.

«На последней нашей встрече с господином Путиным, мы договорились о создании в Турции газового хаба. Как он и сам объявил, Европа может использовать российский газ через Турцию», — сказал он н на собрании своей партии в парламенте.

По его словам, «сейчас Европа думает о том, как обеспечить себя энергией предстоящей зимой», но «к счастью, в Турции такой проблемы нет».

Он также выразил надежду, что Турция станет «центром поставок природного газа».

К слову, днем ранее президент Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен по итогам заседания коллегии Еврокомиссии заявила, что запасы газа в европейских хранилищах достигли 92%. А доля России в поставках трубного газа упала с 40% до 9%. По ее словам, ещё восемь месяцев назад никто в ЕС не думал, что получится так быстро избавиться от зависимости от газа из РФ.

Новость Телеграф

Ранее Телеграф писал, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг, 13 октября, провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, на которой предложил ему продлить зерновое соглашение по экспорту украинской агропродукции.

«Другой вопрос — относительно зерновой продукции, а также удобрений. (Нужно) укрепить Стамбульское соглашение и продолжить это соглашение, чтобы российские удобрения через Турцию достигли беднейших стран мира», — сказал он.

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