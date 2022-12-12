Турция начала пропускать застрявшие танкеры с нефтью

Опубликовано: 12.12.2022 12:02 , Обновлено: 12.12.2022

Восемь танкеров из 24 смогли пройти через пролив Босфор, после того как представили письмо-подтверждение того, что их P&I страховка действительна. Об этом накануне сообщило Анадолу со ссылкой на Главное управление морских дел Министерства транспорта и инфраструктуры Турции.

Как сказано в сообщении, еще четыре танкера с сырой нефтью включены в план прохода через Стамбульский пролив. Ожидается, что они пройдут через Босфор 13 декабря.

Оставшиеся 12 танкеров с сырой нефтью еще не представили соответствующего письма-подтверждения и продолжают ждать. Количество сырой нефти на их борту составляет 1,8 млн тонн.

В заявлении также отмечается, что завтра пройдут четыре танкера с 475 тысячами тонн сырой нефти.

При этом девять из 12 танкеров с сырой нефтью, которые не представили надлежащее письмо подтверждение следуют в порты стран Евросоюза. Восемь из этих судов принадлежат Греции, еще три – Гонконгу.

Также сообщается, что единственный российский танкер с сырой нефтью предоставил соответствующее письмо-подтверждение и завтра пройдет по Босфору в южном направлении.

[info_b]

Напомним, что группа стран G7, Европейский Союз и Австралия договорились запретить поставщикам транспортных услуг, таким как страховщики, помогать экспортировать российскую нефть, если только она не будет продаваться по принудительно низкой цене или ограничению, чтобы лишить Москву доходов военного времени.

Но отдельная турецкая мера, действующая с начала месяца, вызвала пробку. От судов потребовали предоставить доказательства того, что они имеют страховку, покрывающую продолжительность их транзита через пролив Босфор или при заходе в турецкие порты.

[/info_b]