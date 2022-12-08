Пробка у берегов Турции выросла до 16 танкеров с нефтью

Опубликовано: 08.12.2022 11:29 , Обновлено: 08.12.2022

Число нефтяных танкеров попавших в затор в Черном море у берегов Турции 8 декабря возросло на пять до 16. Об этом сообщили Reuters и The Guardian.

Тем временем западные и турецкие официальные лица продолжают переговоры о шагах по урегулированию танкерных очередей после введения новых ограничений, направленных на экспорт российской нефти.

Напомним, что группа стран G7, Европейский Союз и Австралия договорились запретить поставщикам транспортных услуг, таким как страховщики, помогать экспортировать российскую нефть, если только она не будет продаваться по принудительно низкой цене или ограничению, чтобы лишить Москву доходов военного времени.

Но отдельная турецкая мера, действующая с начала месяца, вызвала пробку. От судов потребовали предоставить доказательства того, что они имеют страховку, покрывающую продолжительность их транзита через пролив Босфор или при заходе в турецкие порты.

Судоходное агентство Tribeca назвало пять новых танкеров длиной более 200 м, ожидающих к северу от пролива Босфор переход на юг в сторону Средиземного моря, в дополнение к 11 названным днем ​​ранее.

Как пишут СМИ, в проливе Дарданеллы южнее девять танкеров ожидали перехода в южном направлении по сравнению с 12 днем ​​ранее. В четверг через этот пролив должны были пройти три танкера: два по пути из Туапсе в России в Фуджейру в ОАЭ и один по пути из Тузлы в Турции в Сиди Керир в Египте.

У берегов Турции танкеры попали в пробку из-за потолка цен на нефть РФ