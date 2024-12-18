Три российских нефтяных танкера за пару дней подали сигнал бедствия. Что происходит?

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Опубликовано: 18.12.2024 09:09 , Обновлено: 18.12.2024

Разложившийся пополам российский танкер стал причиной техногенной катастрофы недалеко от Керченского пролива. Нефтеподукты разлилась на "десятки километров" вдоль российского черноморского побережья. Второе подавшее сигнал бедствия нефтяное судно добавило проблем. А теперь пришла новость о сигнале бедствия с третьего российского танкера. Что происходит в Черном море с российскими кораблями?

Информационное агентство ТАСС сообщило, что третий танкер подал сигнал бедствия, но его корпус остался цел, разлива нефти не произошло, а экипаж находится в безопасности.

Агентство “РИА Новости” уточнило, что танкер “Волгонефть-109” смог безопасно остановиться недалеко от порта Кавказ в Керченском проливе, который соединяет Черное и Азовское моря.

Последствия разлива мазута недалеко от российского берега

Первое судно, “Волгонефть-212”, раскололось пополам в воскресенье, 15 декабря, в проливе. Второе судно, “Волгонефть-239”, село на мель в 80 метрах от берега в тот же день недалеко от порта Тамань на восточной стороне пролива.

Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края РФ, сообщил, что мазут был обнаружен на побережье между городами Темрюк и Анапа. “Сегодня утром во время мониторинга береговой линии были обнаружены пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег на несколько десятков километров”, - сказал он.

Как сообщило российское государственное агентство ТАСС, оба судна, которым было более 50 лет, перевозили в общей сложности около 9200 метрических тонн (62 000 баррелей) нефтепродуктов. Аварии с танкерами могут стать причиной одной из крупнейших экологических катастроф в регионе за последние годы.

“Можно сказать, что они попали в ключевое место”, - сказал Дмитрий Глазов из Института проблем экологии и эволюции РАН. Керченский пролив является важным маршрутом для экспорта российского зерна и топливных продуктов.

“Ржавые” 50-летние суда

Агентство Reuters сообщило, что, согласно сертификату судна, третий аварийный танкер был построен в 1973 году и принадлежал к тому же стареющему флоту, что и первые два. По данным Greenpeace, два потерпевших крушение танкера доставляли топливо для военно-морского флота России. Они вышли из речного порта Волгограда 12 дней назад с отключенными системами определения местоположения судов и должны были доставить свой груз в Керчь, на восточное побережье Крыма.

“Любой разлив нефти или нефтепродуктов в этих водах потенциально может быть серьезным. Скорее всего, это вызвано преобладающими ветрами и течениями, и в нынешних погодных условиях их, вероятно, будет чрезвычайно трудно локализовать”, - заявил Пол Джонсон, руководитель исследовательских лабораторий Greenpeace в Университете Эксетера.

“Если нефть выбросит на берег, то это приведет к загрязнению береговой линии. Очистить его будет чрезвычайно сложно”, - предупредил учёный.

Украина уже призвала международное сообщество принять меры против “нарушающего санкции российского нефтяного флота” после аварий с нефтевозами.

“Аварии на двух ржавых судах в Керченском проливе привели к еще одной крупномасштабной экологической катастрофе нашей войны. Тысячи тонн мазута разлились… нанеся серьезный ущерб природным системам Азовского и Черного морей”, - написал советник президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, танкеры были построены более 50 лет назад и никогда не должны были использоваться в зимние штормы. Он утверждает, что они принадлежали к так называемому “теневому флоту” численностью в 1000 кораблей, который используется Россией для экспорта нефти и уклонения от западных санкций.

Украинский политик уверен, что большинство российских суден были “безнадежно устаревшими” на момент аварий. Подоляк заявил, что у них были “фиктивные страховые полисы”, а сами судна скрывали своих настоящих владельцев и “перегружали” нефть прямо в море.

Впрочем, в России пока никак не комментировали эти обвинения.

В понедельник ЕС принял новый пакет санкций против России. В списки санкционных добавились 52 судна из нефтяного флота России, в результате чего общее количество “запретных” судов РФ достигло 79. Более жесткие меры были также приняты против нескольких китайских компаний, которые, по мнению Еврокомиссии, участвуют в доставке российской нефти за рамками санкций.

Ранее Telegraf.news писал, что в Керченском проливе у полуострова Крым затонули два российских нефтетанкера, на одном из которых, как сообщили местные СМИ, было 4000 тонн мазута. На втором впоследствии подтвердили ещё 4000 тонн нефтепродуктов.

В Черном море у Крыма затонули два российских танкера с тысячами тонн мазута