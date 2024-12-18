Три российских нефтяных танкера за пару дней подали сигнал бедствия. Что происходит?
Разложившийся пополам российский танкер стал причиной техногенной катастрофы недалеко от Керченского пролива. Нефтеподукты разлилась на "десятки километров" вдоль российского черноморского побережья. Второе подавшее сигнал бедствия нефтяное судно добавило проблем. А теперь пришла новость о сигнале бедствия с третьего российского танкера. Что происходит в Черном море с российскими кораблями?
Информационное агентство ТАСС сообщило, что третий танкер подал сигнал бедствия, но его корпус остался цел, разлива нефти не произошло, а экипаж находится в безопасности.
Агентство “РИА Новости” уточнило, что танкер “Волгонефть-109” смог безопасно остановиться недалеко от порта Кавказ в Керченском проливе, который соединяет Черное и Азовское моря.
Первое судно, “Волгонефть-212”, раскололось пополам в воскресенье, 15 декабря, в проливе. Второе судно, “Волгонефть-239”, село на мель в 80 метрах от берега в тот же день недалеко от порта Тамань на восточной стороне пролива.
Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края РФ, сообщил, что мазут был обнаружен на побережье между городами Темрюк и Анапа. “Сегодня утром во время мониторинга береговой линии были обнаружены пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег на несколько десятков километров”, - сказал он.
Как сообщило российское государственное агентство ТАСС, оба судна, которым было более 50 лет, перевозили в общей сложности около 9200 метрических тонн (62 000 баррелей) нефтепродуктов. Аварии с танкерами могут стать причиной одной из крупнейших экологических катастроф в регионе за последние годы.
“Можно сказать, что они попали в ключевое место”, - сказал Дмитрий Глазов из Института проблем экологии и эволюции РАН. Керченский пролив является важным маршрутом для экспорта российского зерна и топливных продуктов.
“Ржавые” 50-летние суда
Агентство Reuters сообщило, что, согласно сертификату судна, третий аварийный танкер был построен в 1973 году и принадлежал к тому же стареющему флоту, что и первые два. По данным Greenpeace, два потерпевших крушение танкера доставляли топливо для военно-морского флота России. Они вышли из речного порта Волгограда 12 дней назад с отключенными системами определения местоположения судов и должны были доставить свой груз в Керчь, на восточное побережье Крыма.
“Любой разлив нефти или нефтепродуктов в этих водах потенциально может быть серьезным. Скорее всего, это вызвано преобладающими ветрами и течениями, и в нынешних погодных условиях их, вероятно, будет чрезвычайно трудно локализовать”, - заявил Пол Джонсон, руководитель исследовательских лабораторий Greenpeace в Университете Эксетера.
“Если нефть выбросит на берег, то это приведет к загрязнению береговой линии. Очистить его будет чрезвычайно сложно”, - предупредил учёный.
Украина уже призвала международное сообщество принять меры против “нарушающего санкции российского нефтяного флота” после аварий с нефтевозами.
“Аварии на двух ржавых судах в Керченском проливе привели к еще одной крупномасштабной экологической катастрофе нашей войны. Тысячи тонн мазута разлились… нанеся серьезный ущерб природным системам Азовского и Черного морей”, - написал советник президента Украины Михаил Подоляк.
По его словам, танкеры были построены более 50 лет назад и никогда не должны были использоваться в зимние штормы. Он утверждает, что они принадлежали к так называемому “теневому флоту” численностью в 1000 кораблей, который используется Россией для экспорта нефти и уклонения от западных санкций.
Украинский политик уверен, что большинство российских суден были “безнадежно устаревшими” на момент аварий. Подоляк заявил, что у них были “фиктивные страховые полисы”, а сами судна скрывали своих настоящих владельцев и “перегружали” нефть прямо в море.
Впрочем, в России пока никак не комментировали эти обвинения.
В понедельник ЕС принял новый пакет санкций против России. В списки санкционных добавились 52 судна из нефтяного флота России, в результате чего общее количество “запретных” судов РФ достигло 79. Более жесткие меры были также приняты против нескольких китайских компаний, которые, по мнению Еврокомиссии, участвуют в доставке российской нефти за рамками санкций.
Ранее Telegraf.news писал, что в Керченском проливе у полуострова Крым затонули два российских нефтетанкера, на одном из которых, как сообщили местные СМИ, было 4000 тонн мазута. На втором впоследствии подтвердили ещё 4000 тонн нефтепродуктов.
В Черном море у Крыма затонули два российских танкера с тысячами тонн мазута