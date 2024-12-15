В Черном море у Крыма затонули два российских танкера с тысячами тонн мазута

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Опубликовано: 15.12.2024 17:45 , Обновлено: 15.12.2024

В Керченском проливе у полуострова Крым затонули два российских нефтетанкера, на одном из которых, как сообщили местные СМИ, было 4000 тонн мазута. На втором впоследствии подтвердили ещё 4000 тонн нефтепродуктов.

ЖдуКрушение кораблей «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» произошло после того, как волны разломили их пополам. Всего на танкерах находилось 27 человек.

К кораблям отправились спасательные судна. С одного из затонувших танкеров успели снять весь экипаж из 13 человек.

Украинское издание “Страна” сообщило, что второй потерпевший крушение российский танкер сел на мель в Керченском проливе сел на мель в 80 м от берега в районе порта Тамань. Об этом сообщили в российском МЧС.

Сейчас экипаж находится в больнице Анапы с обморожением.