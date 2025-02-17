Кто из европейских стран согласился послать солдат в Украину? В Польше и Великобритании сделали заявления

Опубликовано: 17.02.2025 17:57 , Обновлено: 17.02.2025

В преддверии внеочередного саммита в Париже, где будет обсуждаться инициатива Эммануэля Макрона по возможному развертыванию миротворческих сил в Украине, некоторые представители европейских стран высказали свою позицию на этот счет. Так, о желании отправить своих солдат в Украину заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. А вот Польша, по словам её премьер-министра, своих солдат отправлять не планирует.

В своей статье для британского издания The Telegraph Кир Стармер заявил о готовности направить миротворческие войска Великобритании в Украину. Он подчеркнул, что этот шаг является частью усилий по обеспечению безопасности Украины.

«Великобритания готова играть ведущую роль в ускорении работы над гарантиями безопасности для Украины. Это означает готовность и желание внести вклад в гарантии безопасности для Украины, разместив наши собственные войска на местах, если это необходимо», — написал Стармер в своей статье.

Британский премьер-министр также отметил, что поддержка украинских военных также продолжится. По его словам, на эту поддержку Великобритания уже «выделила 3 миллиарда фунтов стерлингов в год как минимум до 2030 года».

Также рассмотреть возможность участия в послевоенных миротворческих силах в Украине заявил 17 февраля и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. По его словам, прежде чем «будет принято такое решение, необходимо будет провести переговоры».

Польша не планирует посылать своих солдат в Украину

В свою очередь премьер-министр Польши Дональд Туск, который будет представлять свою страну на саммите в Париже, заявил, что Польша не планирует отправлять своих солдат в Украину.

«Что касается поддержки Украины со стороны Польши, то я считаю, что вопрос решен. Польша продолжит оказывать Украину, как и прежде, организационную, гуманитарную, финансовую и военную помощь. Мы не планируем отправлять польских солдат на территорию Украины», - процитировало слова главы польского правительства издание Onet.

Как ранее сообщал Telegraf.news, президент Франции Эммануэль Макрон решил созвать лидеров стран Евросоюза (ЕС) на экстренный саммит в Париже. Об этом со ссылкой в том числе на министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского написало издание Politico.

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