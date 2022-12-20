Три человека погибли из-за взрыва газопровода в России

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Опубликовано: 20.12.2022 16:53 , Обновлено: 20.12.2022

Из-за взрыва на газопроводе Уренгой—Помары—Ужгород в российской Чувашии погибли три человека, еще один ранен. Об этом 20 декабря сообщили в МЧС РФ.

Все жертвы были работниками газовой службы. Также пострадал дом в близлежащей деревне и автомобиль.

По официальной версии, пожар и взрыв случился на подземном трубопроводе из-за утечки газа во время плановых ремонтных работ.

https://telegraf.news/world-news/v-rossii-vzorvalsya-gazoprovod-idushhij-cherez-ukrainu-v-evropu/