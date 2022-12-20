В России взорвался газопровод, идущий через Украину в Европу

Опубликовано: 20.12.2022 15:25 , Обновлено: 20.12.2022

Стало известно, что газопровод, который взорвался в России в Чувашии 20 декабря, идет из Западной Сибири в Европу.

Он идет по маршруту Уренгой — Помары — Ужгород. Это экспортный магистральный газопровод, построенный СССР в 1983 году для поставки природного газа с месторождений севера Западной Сибири потребителям в республиках союза и странах Центральной и Западной Европы.

Также известно, что газопровод пересекает российско-украинскую границу в районе ГИС «Суджа» в Курской области.

Пропускная способность — 32 млрд м³ природного газа в год (проектная). Фактическая пропускная способность — 28 млрд м³ в год. Диаметр трубопровода — 1420 мм.

Почему произошел взрыв, все еще неизвестно. Предварительно, никто из людей не пострадал.

По информации российского тг-канала Mash, «хлопок» произошел из-за утечки газа.