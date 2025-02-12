«Тревожный сигнал» — Трамп выгнал журналистов из Белого дома из-за разногласий о названии залива

Опубликовано: 12.02.2025 13:56 , Обновлено: 12.02.2025

Вновь избранный президент США Дональд Трамп выгнал из Белого дома журналистов крупнейшего международного информагентства Associated Press. Причиной столь резких действий стало несогласие редакции использовать термин "Американский залив" вместо "Мексиканского залива", как того требует указ главы государства.

«Сегодня Белый дом сообщил нам, что если Associated Press не приведёт свои редакционные стандарты в соответствие с указом президента Дональда Трампа о переименовании Мексиканского залива в Американский, журналистам будет запрещено посещать мероприятия в Овальном кабинете», — заявили в издании.

Это произошло после того, как репортёру не разрешили присутствовать на церемонии подписания указа, которым Дональд Трамп, по информации британской газеты The Guardian, обязал правительственные агентства сотрудничать с DOGE и его руководителем Илоном Маском.

В ответ на это главный редактор Associated Press Джули Пейс заявила, что ограничение доступа из-за редакционной политики — это “не просто вмешательство в независимую журналистику, а прямое нарушение Первой поправки к Конституции США”. Кроме того, она назвала произошедшее «тревожным сигналом» для прессы.

Напомним, после инаугурации вновь избранный президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Мексиканский залив должен называться Американским, а гора Денали на Аляске — горой Мак-Кинли. Такое решение политик объяснил «приверженностью американскому величию».

В связи с этим компания Google решила, что для Мексики логичнее всего будет оставить прежнее название, в то время как для США — новое. Что касается жителей остальных стран, в том числе белорусов, ожидается, что для них на Google Maps появятся два варианта — «Американский залив» и «Мексиканский залив».

[info_b]Мексиканский залив — это внутреннее море, расположенное в западной части Атлантического океана. Он ограничен с севера и востока побережьем США (штаты Флорида, Алабама, Миссисипи, Луизиана и Техас), а с юга и юго-запада — побережьем Мексики (штаты Тамаулипас, Веракрус, Табаско, Кампече, Юкатан) и островом Куба. [/info_b]

Между тем российский сервис «Яндекс Карты» отказался переименовывать Мексиканский залив в Американский, поскольку он «ориентируется на общепринятые наименования» на территории стран, где развивает свои услуги. «Мы не локализируем сервис для пользователей из США», — заявили в пресс-службе компании, [link href=“https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6798d9c49a79472589773069” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] издание РБК.

Тем временем российские географы отметили, что наименование географических объектов обычно является национальной прерогативой и закрепленного на мировом уровне перечня названий нет. Проще говоря, белорусы могут продолжать называть объект так, как их учили в школе — Американским.

Ранее Telegraf.news писал, что член палаты представителей США от Демократической партии Эл Грин заявил о намерении объявить импичмент Дональду Трампу. К слову, такое происходит уже не впервые. Изначально Грин пытался сделать это во время первого президентского срока миллиардера, однако все попытки оказались безуспешными.

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