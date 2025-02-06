В США представитель демократов предложил объявить Трампу импичмент за "подлые поступки"

Опубликовано: 06.02.2025 12:31 , Обновлено: 06.02.2025

Член палаты представителей США от Демократической партии Эл Грин заявил о намерении объявить импичмент Дональду Трампу. К слову, такое происходит уже не впервые. Изначально Грин пытался сделать это во время первого президентского срока миллиардера, однако все попытки оказались безуспешными.

«Движение за импичмент президента началось. Я встаю, чтобы объявить, что я внесу документ об импичменте против президента за предложенные и совершённые подлые поступки», — сказал демократ во время заседания палаты конгресса, которое прошло в среду, 5 февраля. Об этом сообщила американская газета The Hill.

Так Грин отреагировал на заявление Трампа о готовности США «занять сектор Газа» и приступить к «расчистке» эксклава. Он назвал эту идею «этнической чисткой»: «Этнические чистки — это не шутка, особенно когда это исходит от президента Соединённых Штатов, самого влиятельного человека в мире, когда он может воплотить в жизнь то, что говорит».

По информации американской газеты Politico, Эл Грин пытался объявить Трампу импичмент и раньше. Однако, как и в случае с его прошлыми попытками, у демократов пока нет особого желания это делать. По словам члена палаты представителей Пита Агилара (демократа от Калифорнии), на сегодняшний день это “не является приоритетом для фракции”.

[info_b]В свой первый президентский срок Трамп стал первым главой государства в истории США, которому палата представителей дважды объявила импичмент. Оба раза политика оправдал сенат.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что 4 февраля Трамп заявил о своих планах “захватить” сектор Газа, сравнять там всё с землёй и восстановить прибрежный анклав, превратив его в “Ривьеру Ближнего Востока”. Посмотрели, как на такое заявление отреагировали власти Израиля, а также в самом мятежном регионе и соседних арабских странах, выказывавших поддержку палестинскому движению ХАМАС.

Трамп пообещал захватить сектор Газа и превратить его в «Ривьеру Ближнего Востока». Как отреагировал Израиль и ХАМАС?