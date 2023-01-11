Третьей мировой войны не будет — Зеленский

Опубликовано: 11.01.2023 10:10 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-выступления на церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус» заявил, что третьей мировой войны не будет.

Сначала он напомнил о начале вручения «Золотого глобуса» в 1944 году:

«Вторая мировая война еще не закончилась, но ситуация изменилась, все знали, кто победит. Впереди еще были битвы и слезы, именно тогда появилась премия «Золотой глобус», чтобы отметить лучших исполнителей 1943 года».

И отметил, что в 2023 году война в Украине не закончилась, но «уже ясно, кто победит».

По его словам, «третьей мировой войны не будет» и «это не трилогия».

«Украина остановит российскую агрессию на нашей земле», — пообещал украинский президент.

Напомним, в Лос-Анджелесе США прошла 80-я церемония вручения премии «Золотой глобус». На ней объявили лучшие фильмы, сериалы, режиссеров и актеров.

Кстати, в прошлом году Зеленский неожиданно появился на церемонии вручения премии «Грэмми » и воспользовался возможностью выступить на ряде культурных мероприятий.