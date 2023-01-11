Приквел «Игры престолов» взял премию «Золотой глобус-2023»

Опубликовано: 11.01.2023 09:07 , Обновлено: 11.01.2023

В Лос-Анджелесе США прошла 80-я церемония вручения премии «Золотой глобус». На ней объявили лучшие фильмы, сериалы, режиссеров и актеров.

Церемония началась с награждения актера второго плана и актрисы второго плана Ке Хюй Цюань («Все везде и сразу») и Анджелы Бассетт («Черная пантера: Ваканда навсегда»), а также наград актера второго плана на телевидении Тайлера Джеймса Уильямса («Эббот элементарная школа»).

Позже Стивен Спилберг получил третий «Золотой глобус» за лучшую режиссуру в своей карьере за фильм «Фабельманы».

А высшие теле- и кинонаграды получили «Эббот Элементарно» (лучший сериал, мюзикл или комедия), «Дом дракона» — независимый приквел «Игры престолов» (лучший сериал, драма), «Баньши из Инишерина» (лучший фильм, мюзикл или комедия). ) и «Фабельманы» (лучший фильм, драма).

Как пишет The New York Times, 80-я церемония вручения премии «Золотой глобус» стала первым ежегодным зрелищем, показанным по телевидению после скандала, связанного с этикой, финансами и разнообразием, в котором оказалась замешана Голливудская ассоциация иностранной прессы — группа, отвечающая за вручение премий, — из-за чего телеканал NBC принял решение отказаться от трансляции церемонии в 2022 году. Поэтому главным вопросом было, смогут ли организаторы шоу вернуть доверие зрителей, телеканала и голливудских деятелей, на присутствие которых оно опирается.

Тем не менее, победителей выбрали

Лучший фильм, драма

«Фабельманы»

Лучший фильм, мюзикл или комедия

«Баньши Инишерина»

Лучший сериал, драма

«Дом Дракона»

Лучший сериал, мюзикл или комедия

«Эббот Элементарно»

Лучшая роль актера в сериале, драма

Кевин Костнер, «Йеллоустоун»

Полный список можете посмотреть по ссылке.