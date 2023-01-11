Приквел «Игры престолов» взял премию «Золотой глобус-2023»
В Лос-Анджелесе США прошла 80-я церемония вручения премии «Золотой глобус». На ней объявили лучшие фильмы, сериалы, режиссеров и актеров.
Церемония началась с награждения актера второго плана и актрисы второго плана Ке Хюй Цюань («Все везде и сразу») и Анджелы Бассетт («Черная пантера: Ваканда навсегда»), а также наград актера второго плана на телевидении Тайлера Джеймса Уильямса («Эббот элементарная школа»).
Позже Стивен Спилберг получил третий «Золотой глобус» за лучшую режиссуру в своей карьере за фильм «Фабельманы».
А высшие теле- и кинонаграды получили «Эббот Элементарно» (лучший сериал, мюзикл или комедия), «Дом дракона» — независимый приквел «Игры престолов» (лучший сериал, драма), «Баньши из Инишерина» (лучший фильм, мюзикл или комедия). ) и «Фабельманы» (лучший фильм, драма).
Как пишет The New York Times, 80-я церемония вручения премии «Золотой глобус» стала первым ежегодным зрелищем, показанным по телевидению после скандала, связанного с этикой, финансами и разнообразием, в котором оказалась замешана Голливудская ассоциация иностранной прессы — группа, отвечающая за вручение премий, — из-за чего телеканал NBC принял решение отказаться от трансляции церемонии в 2022 году. Поэтому главным вопросом было, смогут ли организаторы шоу вернуть доверие зрителей, телеканала и голливудских деятелей, на присутствие которых оно опирается.
Тем не менее, победителей выбрали
Лучший фильм, драма
- «Фабельманы»
Лучший фильм, мюзикл или комедия
- «Баньши Инишерина»
Лучший сериал, драма
- «Дом Дракона»
Лучший сериал, мюзикл или комедия
- «Эббот Элементарно»
Лучшая роль актера в сериале, драма
- Кевин Костнер, «Йеллоустоун»
Полный список можете посмотреть по ссылке.