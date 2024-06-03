"Тратят время на компьютерные игры" — МИД РФ предупредил США о "серьезном отпоре" в случае ударов западным оружием
Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков 3 июня заявил, что разрешение Киеву использовать западное оружие для нанесения ударов по российским целям приведет к "фатальным последствиям".
По его мнению, “американские деятели в силу непонятной причины недооценивают серьезность того отпора, который они могут получить”, процитировало ТАСС.
Рябков также считает, что им “все нипочем” и призвал их “заставить себя потратить определенное время свое, которое они, видимо, тратят на какие-то компьютерные игры, судя по легковесности подхода к серьезным вопросам, на детальное изучение того, что было сказано Путиным в Ташкенте”.
Замглавы российского МИД назвал это “весьма значимым предупреждением” и посоветовал относиться “с максимальной серьезностью”.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что “представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, должны вообще отдавать себе отчет, с чем они играют”.
“Они должны помнить о том, что это, как правило, государства с небольшой территорией с очень плотным населением. И это фактор, который они должны иметь в виду, прежде чем говорить о нанесении ударов вглубь российской территории», — сказал он.
Напомним, в конце мая американский лидер Джо Байден разрешил Украине бить оружием, которое поставляют США, по некоторым целям в России.
Кроме того, немецкий канцлер Олаф Шольц разрешил Киеву при необходимости наносить удары по территории России оружием, переданным Германией. С российской стороны заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подобные действия западных союзников Украины “вполне могут стать casus belli”.
Германия разрешила Украине наносить удары по РФ своим оружием. В Москве пригрозили casus belli