Германия разрешила Украине наносить удары по РФ своим оружием. В Москве пригрозили casus belli

Опубликовано: 31.05.2024 14:27 , Обновлено: 04.07.2024

Немецкий канцлер Олаф Шольц разрешил Украине при необходимости наносить удары по территории России оружием, переданным Германией. Такое заявление в пятницу, 31 мая, сделал пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Хебестрейт. С российской стороны заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подобные действия западных союзников Украины "вполне могут стать casus belli".

По словам Хебестрейта, западные союзники Украины вынуждены “постоянно адаптировать” свою поддержку этой страны, подстраивая её под изменяющиеся условия войны. Решение дать добро на применение западного оружия по российским территориям, по его словам, связано с активизацией боёв в районе Харькова.

“Мы убеждены, что Украина имеет право в соответствии с международным правом защищаться от этих нападений. Украина может использовать поставленное для этой цели оружие в соответствии со своими международно-правовыми обязательствами, в том числе и поставленное нами”, — процитировало Хебестрейта немецкое издание BILD.

Сам Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус до сих пор чётко свою позицию по данному вопросу не обозначили. Накануне в западных СМИ, таких как Politiko и The Washington Post, ссылаясь на анонимные источники в Администрации президента США Джо Байдена, сообщили что руководство США тайно также разрешило использовать своё оружие для ударов по России.

Впрочем, и в случае с пока официально неподтверждёнными слухами из США, и в случае с Германией речь идёт исключительно об ударах по военным объектам в непосредственной близости от границ Харьковской области Украины.

О каком оружии идёт речь?

По данным BILD, в случае с немецким оружием, разрешение руководства Германии распространяется на самоходную гаубицу Panzerhaubitze 2000 и бронированную ракетную систему залпового огня Mars II.

Согласно расчетам военных обозревателей, радиус, по которому Вооружённые силы Украины (ВСУ) смогут наносить удары этим оружием, не так уже и велик - максимальная зона поражения целей за пределами Харьковской области не превышает 40 километров.

Дальнобойное оружие, такое как крылатые ракеты Taurus с радиусом поражения в 500 километров, Германия Украине пока, по данным издания, не передавала.

Как отреагировали в Москве?

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , комментируя слухи о том, что Байден тайно разрешил применять американское оружие на территории РФ, назвал это “абсолютным нагнетанием провоенных настроений” и “разжиганием предвоенной истерики”.

“Всё это, конечно, не может не сказываться самым негативным образом на общей обстановке. Продолжается эскалация напряженности”, - процитировало Пескова РИА “Новости”.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова , в свою очередь, обвинила страны НАТО в “манипуляциях” и поставила под сомнение “нацеленности на мирное урегулирование” предстоящей мирной конференции в Швейцарии.

Со своей стороны заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что поставки Украине дальнобойного оружия странами НАТО и разрешение использовать его на территории России “вполне могут стать casus belli”. При этом Медведев подчеркнул, что любая военная техника и специалисты, которые воюют против России, “будут уничтожаться” как на территории самой Украины, так и на территории “иных стран, если оттуда наносятся удары по территории России”.

“Индивидуальная помощь” стран НАТО против России, будь то управление своими крылатыми ракетами большой дальности или отправка контингента войск в Украину, – это серьёзная эскалация конфликта”, - написал Медведев в своём Telegram-канале, пообещав стране и её союзникам из числа стран НАТО “ответ такой разрушительной силы, что сам Альянс просто не сможет удержаться от вовлечения в конфликт”.

По его словам, сейчас для России “военный конфликт с Западом развивается по самому плохому сценарию”, происходит “постоянная эскалация” и не исключи возможности перехода конфликта “в его последнюю стадию”.

Ранее Telegraf.news сообщил, что 28 мая глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что идею разрешить Киеву использовать западное оружие на территории РФ поддержали всего «полторы-две» страны. Также на заседании министров обороны стран ЕС не пришли к консенсусу о том, стоит ли отправлять в Украину европейских инструкторов для обучения военных.

Боррель рассказал, сколько стран ЕС поддержало идею использовать Киевом западное оружие на территории РФ