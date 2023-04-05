Трампу предъявили обвинения по 34 пунктам на 136 лет тюрьмы. Что ответил?

Опубликовано: 05.04.2023 08:42 , Обновлено: 05.04.2023

Уголовный суд Манхэттена в Нью-Йорке 4 апреля предъявил бывшему президенту США Дональду Трампу обвинения по 34 пунктам - за предполагаемые финансовые махинации по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дэниэлс. Политик свою вину не признал ни по одному из пунктов, а впоследствии обвинил суд в предвзятости.

Предъявленные Трампу обвинения в сумме предусматривают максимальное наказание в виде 136 лет тюремного заключения. Впрочем, эксперты утверждают, что фактический приговор суда, вероятнее всего будет не таким суровым, передает издание FoxNews.

После официального предъявления обвинений в суде Трампа отпустили из-под ареста: фактически под стражей экс-президент находился около двух часов. Из зала суда Трамп отправился в свое поместье Мар-а-Лаго во Флориде, где обратился к своим сторонникам и заявил о свой абсолютной невиновности.

“Я никогда не думал, что что-то подобное может произойти в Америке, никогда не думал, что это может произойти. Единственное преступление, которое я совершил, — это бесстрашная защита нашей нации от тех, кто стремится ее уничтожить”, — заявил политик. Он также заявил, что его судья - “ненавистник Трампа из семьи ненавистников Трампа”.

Между тем, сам судья Хуан Мерчан предупредил Трампа во время предъявления обвинения, чтобы тот не делал каких-либо резких заявлений, которые бы “поставили под угрозу верховенство закона” или могли спровоцировать гражданские беспорядки, передает CNN.

Несмотря на это предостережение судьи Трамп сразу после слушания заявил, что “это фальшивое дело было возбуждено только для того, чтобы помешать предстоящим выборам 2024 года”. И призвал немедленно прекратить уголовное дело против него.

Как сообщают американские СМИ, дата следующего личного слушания по делу Трампа в Нью-Йорке назначена на 4 декабря.

Как ранее сообщал Телеграф, перед судом бывший президент США призвал своих сторонников выходить на улицы, чтобы помешать его аресту. В этом его поддержал экс-президент России Дмитрий Медведев. Трамп призвал своих сторонников выйти на улицы и помешать его аресту. Что известно?