Трамп призвал своих сторонников выйти на улицы и помешать его аресту. Что известно?

Опубликовано: 19.03.2023 09:49 , Обновлено: 19.03.2023

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает ареста во вторник, но официального подтверждения вероятности или сроков предъявления обвинений не поступало. Он призвал своих сторонников выходить на улицы. А поддержал его экс-президент России Дмитрий Медведев.

“Придурки в Европе захотели арестовать чужого, а 21 марта арестуют в Америке своего. Верните себе страну, американцы! В бой! Уничтожьте тиранию Вашингтона! Отправьте на вонючую свалку истории коррумпированную клику безумных свиноукрофилов - отца и сына Байденов!” - написал российский зампред Совбеза РФ.

В свою очередь, сам Трамп написал капслоком: “ИДУЩИЙ ДАЛЕКО ВПЕРЕДИ ВЕДУЩИЙ КАНДИДАТ ОТ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПАРТИИ И БЫВШИЙ ПРЕЗИДЕНТ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ БУДЕТ АРЕСТОВАН ВО ВТОРНИК НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ. ПРОТЕСТУЙТЕ, ВЕРНИТЕ НАШУ НАЦИЮ ОБРАТНО”.

Ведущие республиканцы, включая некоторых потенциальных соперников Дональда Трампа в борьбе за выдвижение его партии на пост президента в 2024 году, бросились на его защиту.

“Идея предъявить обвинение бывшему президенту Соединенных Штатов глубоко беспокоит меня, как и десятки миллионов американцев”, - заявил бывший вице-президент Майк Пенс, который, как ожидается, в ближайшие недели начнет кампанию по выдвижению своей кандидатуры от Республиканской партии.

В рамках расследования Трампу могут быть предъявлены обвинения в фальсификации деловых записей. Расследование сосредоточено вокруг наличных, выплаченных звезде порнографических фильмов Сторми Дэниелс в 2016 году перед победой Трампа на выборах. Дэниелс говорит, что у нее был роман с Трампом. Трамп отрицает это. Сделка была проведена тайно, якобы за несколько недель до его победы на президентских выборах. Она может поставить Трампа под угрозу нарушения законов о финансировании предвыборной кампании.

Дональд Трамп, который объявил о своей третьей президентской кампании в ноябре и лидирует среди своих оппонентов-республиканцев в большинстве опросов накануне праймериз, столкнулся со своим первым уголовным расследованием ещё в конце 1970-х годов. Тогда был подан федеральный иск против Дональда Трампа и его компании за предполагаемую расовую дискриминацию в Trump housing developments в Нью-Йорке.

Министерство юстиции подало в суд на Дональда Трампа, его отца Фреда и руководство Trump Management, чтобы добиться урегулирования, в котором Трамп и его отец пообещали бы не допускать дискриминации. Дело в конечном итоге было урегулировано два года спустя после того, как Трамп попытался предъявить Министерству юстиции встречный иск на 100 миллионов долларов за дачу ложных показаний. Эти обвинения были отклонены судом.

И сейчас, по словам одного из источников в его штабе, он был глубоко обеспокоен перспективой ареста, который, как ожидается, будет включать в себя снятие отпечатков пальцев.

Когда бывший финансовый директор Trump Organization Аллен Х. Вайссельберг был арестован в 2021 году, мистер Трамп с ужасом наблюдал, как в телевизионных новостях показали мистера Вайссельберга в окружении офицеров в здании суда, и бывший президент сказал, что не может поверить в происходящее, сообщило издание The New York Times.

Обычно на подсудимых, арестованных по обвинению в тяжком преступлении, надевают наручники, но могут быть и исключения. Возможно, по соображениям безопасности, Дональд Трамп будет содержаться в комнате для допросов или другом ограниченном пространстве, а не в камере предварительного заключения. И после того, как мистеру Трампу предъявят обвинение, он почти наверняка будет освобожден, не проведя и минуты за решеткой, потому что обвинительное заключение, скорее всего, будет содержать только обвинения в ненасильственном уголовном преступлении.

В то же время, лидеры таких групп, как the Proud Boys и движение “Трехпроцентное ополчение”, уже начали побуждать своих членов к воинственными высказываниями, а в их личных каналах все чаще появляются планы поспешить на помощь Дональду Трампу.

Полиция и ФБР в Нью-Йорке уже провели специальное совещание, на котором обсуждались планы на случай протестов и вооруженного противостояния сторонников Трампа с силами правопорядка.