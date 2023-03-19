Трамп призвал своих сторонников выйти на улицы и помешать его аресту. Что известно?
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает ареста во вторник, но официального подтверждения вероятности или сроков предъявления обвинений не поступало. Он призвал своих сторонников выходить на улицы. А поддержал его экс-президент России Дмитрий Медведев.
“Придурки в Европе захотели арестовать чужого, а 21 марта арестуют в Америке своего. Верните себе страну, американцы! В бой! Уничтожьте тиранию Вашингтона! Отправьте на вонючую свалку истории коррумпированную клику безумных свиноукрофилов - отца и сына Байденов!” - написал российский зампред Совбеза РФ.
В свою очередь, сам Трамп написал капслоком: “ИДУЩИЙ ДАЛЕКО ВПЕРЕДИ ВЕДУЩИЙ КАНДИДАТ ОТ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПАРТИИ И БЫВШИЙ ПРЕЗИДЕНТ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ БУДЕТ АРЕСТОВАН ВО ВТОРНИК НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ. ПРОТЕСТУЙТЕ, ВЕРНИТЕ НАШУ НАЦИЮ ОБРАТНО”.
Ведущие республиканцы, включая некоторых потенциальных соперников Дональда Трампа в борьбе за выдвижение его партии на пост президента в 2024 году, бросились на его защиту.
“Идея предъявить обвинение бывшему президенту Соединенных Штатов глубоко беспокоит меня, как и десятки миллионов американцев”, - заявил бывший вице-президент Майк Пенс, который, как ожидается, в ближайшие недели начнет кампанию по выдвижению своей кандидатуры от Республиканской партии.
В рамках расследования Трампу могут быть предъявлены обвинения в фальсификации деловых записей. Расследование сосредоточено вокруг наличных, выплаченных звезде порнографических фильмов Сторми Дэниелс в 2016 году перед победой Трампа на выборах. Дэниелс говорит, что у нее был роман с Трампом. Трамп отрицает это. Сделка была проведена тайно, якобы за несколько недель до его победы на президентских выборах. Она может поставить Трампа под угрозу нарушения законов о финансировании предвыборной кампании.
Дональд Трамп, который объявил о своей третьей президентской кампании в ноябре и лидирует среди своих оппонентов-республиканцев в большинстве опросов накануне праймериз, столкнулся со своим первым уголовным расследованием ещё в конце 1970-х годов. Тогда был подан федеральный иск против Дональда Трампа и его компании за предполагаемую расовую дискриминацию в Trump housing developments в Нью-Йорке.
Министерство юстиции подало в суд на Дональда Трампа, его отца Фреда и руководство Trump Management, чтобы добиться урегулирования, в котором Трамп и его отец пообещали бы не допускать дискриминации. Дело в конечном итоге было урегулировано два года спустя после того, как Трамп попытался предъявить Министерству юстиции встречный иск на 100 миллионов долларов за дачу ложных показаний. Эти обвинения были отклонены судом.
И сейчас, по словам одного из источников в его штабе, он был глубоко обеспокоен перспективой ареста, который, как ожидается, будет включать в себя снятие отпечатков пальцев.
Когда бывший финансовый директор Trump Organization Аллен Х. Вайссельберг был арестован в 2021 году, мистер Трамп с ужасом наблюдал, как в телевизионных новостях показали мистера Вайссельберга в окружении офицеров в здании суда, и бывший президент сказал, что не может поверить в происходящее, сообщило издание The New York Times.
Обычно на подсудимых, арестованных по обвинению в тяжком преступлении, надевают наручники, но могут быть и исключения. Возможно, по соображениям безопасности, Дональд Трамп будет содержаться в комнате для допросов или другом ограниченном пространстве, а не в камере предварительного заключения. И после того, как мистеру Трампу предъявят обвинение, он почти наверняка будет освобожден, не проведя и минуты за решеткой, потому что обвинительное заключение, скорее всего, будет содержать только обвинения в ненасильственном уголовном преступлении.
В то же время, лидеры таких групп, как the Proud Boys и движение “Трехпроцентное ополчение”, уже начали побуждать своих членов к воинственными высказываниями, а в их личных каналах все чаще появляются планы поспешить на помощь Дональду Трампу.
Полиция и ФБР в Нью-Йорке уже провели специальное совещание, на котором обсуждались планы на случай протестов и вооруженного противостояния сторонников Трампа с силами правопорядка.