Трампа обвинили в "политизации" ВС США из-за увольнения главы Объединенного комитета начальников штабов

Опубликовано: 22.02.2025 10:34 , Обновлено: 22.02.2025

Президент США Дональд Трамп 21 февраля уволил главу Объединенного комитета начальников штабов генерала ВВС Чарльза Брауна и ещё пятерых адмиралов и генералов, в том числе главу ВМС США. Эти увольнения стали беспрецедентной перестановкой в ​​руководстве вооруженных сил США, которую некоторые расценили как признак "политизации" Вооружённых сил страны.

Браун бывший военный летчик-истребитель, командовавший войсками на Ближнем Востоке и в Азии, был вторым чернокожим офицером, занявшим пост главного военного советника президента. Его четырехлетний срок в должности руководителя Объединенного комитета начальников штабов, главного органа планирования и управления вооружённых сил США, истекал лишь в сентябре 2027 года.

Что именно побудило президента США досрочно снять Брауна с должности, он не пояснил, лишь поблагодарив его в своей соцсети Truth Social за 40-летнюю службу стране и назвав его “прекрасным джентльменом и выдающимся лидером”. При этом Трамп уже назвал имя преемника Брауна. Им должен стать бывший генерал-лейтенант Дэн Кейн.

Это назначение, как отметило агентство Reuters, нарушает сложившиеся американские традиции: впервые на такую высокую военную должность глава государства назначил офицера в отставке. Более того, как правило, военное руководство вооруженных сил США, в отличие от гражданского руководства Министерства обороны, не меняется при переходе страны под управление другой политической партии, а остаётся достаточно аполитичным. Однако решения Трампа, по мнению обозревателей Reuters, нарушает и эту традицию.

Также Трамп заявил о решении сменить главу ВМС США. Дол сих пор её занимала адмирал Лиза Франкетти, первая женщина, возглавившая ВМС США. Среди других заметных увольнений Трампа - заместитель начальника штаба ВВС и судья-адвокат по армии, флоту и ВВС, критически важная должность, которая отвечает за исполнение военного правосудия.

Трампа обвинили в политизации вооруженных сил США

Нынешнее решение Трампа произошло на фоне и без того непростой ситуации, складывающейся в Пентагоне. В этот же день американское Минобороны объявило о планах уволить 5–8% своих гражданских служащих. Массовые увольнения пообещали начать уже со следующей недели. Для начала под увольнение попадут порядка 5400 сотрудников, находящихся на испытательном сроке, говорится в заявлении представителя Пентагона.

За увольнениями гражданских лиц, по планам ведомства, должна последовать заморозка любого найма Министерством обороны. Как пояснил исполняющий обязанности заместителя министра обороны по кадрам Дарин Селник, чтобы “повысить эффективность” ведомства и “переориентировать министерство на приоритеты президента Трампа” Пентагон решил провести детальный анализ потребностей военных в новом персонале.

Многие представители Демократической партии США уже осудили решения администрации республиканца-Трампа, обвинив его в “подрыве доверия” к профессионализму военных, которых, как выразился сенатор Джек Рид из Род-Айленда, главный демократ в сенатском Комитете по вооруженным силам, увольняют за “политическую нелояльность”.

Представитель Демократической партии от Массачусетса Сет Молтон, в свою очередь, заявил, что нынешние увольнения являются “неамериканскими, непатриотичными и опасными для войск и национальной безопасности” США, обвинив Трампа в “политизации вооруженных сил”.

Назначения Трампа уже не раз становились сюрпризом для американской общественности и вызывали бурную реакцию, особенно, среди сторонников противоположного политического лагеря. Так, как ранее рассказал Telegraf.news, в ноябре прошлого года американских военных аналитиков “застало врасплох” назначение нового министра обороны. Им стал консервативный комментатор и телеведущий Пит Хегсет, который до работы в журналистике служил в Ираке и Афганистане.

«Кто, чёрт возьми, этот парень?» — Трамп решил назначить министром обороны журналиста