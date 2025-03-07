Трамп заявил о возможных новых санкциях против России и снова призвал к переговорам

Опубликовано: 07.03.2025 18:32 , Обновлено: 07.03.2025

Президент США Дональд Трамп не исключил ужесточения санкционного давления на Россию. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, одновременно призвав Москву и Киев к немедленному началу переговоров.

По словам Трампа, он «серьёзно рассматривает масштабные банковские санкции, санкции и пошлины» в отношении России, «учитывая» ситуацию на поле боя, где, по его оценке, «Россия сейчас абсолютно разносит Украину». Такие меры, как он предположил, могут действовать «до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное мирное соглашение».

«Обращаюсь к России и Украине — садитесь за стол переговоров немедленно, пока не стало слишком поздно. Спасибо», — написал Трамп.

Ранее о готовности США ввести новые санкции против России, в случае необходимости, говорил и глава американского Минфина Скотт Бессент. Он заявлял, что Вашингтон может пойти на этот шаг для «достижения урегулирования конфликта Москвы и Киева».

При этом отмечается, что в последние недели, после телефонного разговора Трампа с президентом России Владимиром Путиным и переговоров делегаций двух стран, наоборот обсуждалась возможность смягчения некоторых санкционных мер. В частности, российская сторона предложила восстановить прямое авиасообщение между Россией и США, прерванное после начала войны в Украине.

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