«Без шума, без криков договоримся» - Лукашенко похвалил Маска и пригласил Трампа в Минск

Опубликовано: 05.03.2025 10:19 , Обновлено: 05.03.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил использовать Минск в качестве площадки для переговоров между Украиной и Россией при участии США. Своё приглашение президенту США Дональду Трампу он передал во время интервью американскому блогеру Марио Науфалу.

Достаточно большая часть полуторачасового интервью, которое Лукашенко дал Науфалу 27 февраля, была посвящена российско-украинскому конфликту, а также тому, как изменилась позиция Вашингтона по этому вопросу после прихода к власти Дональда Трампа. Лукашенко назвал нового хозяина Белого дома “более самостоятельным президентом”, чем его предшественник Джо Байден.

“Он, даже если неправильно, но примет решение. Байден сам решения не принимал. Ему говорили: не надо звонить, - он не звонил. Ему сказали: назови Путина диктатором, - он назвал его диктатором”, - процитировало Лукашенко госагентство БЕЛТА.

По мнению белорусского лидера, Байден “не мог сопротивляться активному лоббированию интересов представителей военной промышленности”, в отличие от Трампа. Он похвалил и его, и американского миллиардера Илона Маска, возглавившего созданного при Трампе Департамент эффективности государственного управления, за жёсткую ревизию расходования бюджетных средств.

“Молодец, что он начал делать ревизию. USAID (Агентство США по международному развитию) закрыли и так далее. Чем они занимались? Они финансировали перевороты в странах”, - выразил своё мнение Лукашенко, обвинив американские власти в том, что за их счёт, по его мнению, “финансировался мятеж внутри Беларуси” 2020 года.

Говоря о позиции администрации Трампа по сложившейся ситуации в Киеве, белорусский лидер призвал Вашингтон “не наклонять Зеленского” - “каким бы он ни был”.

“Надо убедить, договориться и с Зеленским, потому что за Зеленским стоит большая часть украинского общества. Поэтому надо договариваться. Хотите - приезжайте. Вот, рядом - 200 километров от белорусской границы до Киева. Полчаса на самолете. Приезжайте. Вот здесь сядем. Спокойно, без шума, без криков договоримся, - предложил Лукашенко и добавил - Передайте Трампу: я его жду здесь вместе с Путиным и Зеленским. Сядем и спокойно договоримся. Если вы хотите договориться”.

Он также напомнил, что после начала войны в 2022 году первые три раунда мирных переговоров проходили именно в Беларуси, завив, что его итогом стал “определенный результат, на который Путин часто ссылается”.

“Был документ соответствующий. Документ гораздо выгоднее, нежели сейчас положение. И тогда я публично все время подталкивал руководство Украины к тому, что надо заключать мир, надо соглашаться”, - заявил Лукашенко, посетовав на отказ украинской стороны от заключения сделки.

Ранее Telegraf.news рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский 4 марта опубликовал пост в Х, в котором заявил о стремлении Украины к миру и готовности к скорейшим переговорам с Россией. При этом Зеленский подчеркнул, что готов работать над достижением прочного мира «под сильным лидерством» президента США Дональда Трампа.

«Готовы работать быстро» — Зеленский озвучил свои условия начала мирных переговоров с Россией