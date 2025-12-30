Трамп заявил о первом наземном ударе по Венесуэле – «Района больше нет»

Опубликовано: 30.12.2025 08:27 , Обновлено: 30.12.2025

Президент США Дональд Трамп 29 декабря заявил, что американские военные нанесли удар по территории Венесуэлы. Политические и военные обозреватели назвали это "значительной эскалацией" кампании Трампа против правительство президента Николаса Мадуро, поскольку это первый случай проведения Вашингтоном наземных операций в Венесуэле.

По словам Трампа, удар был нанесён по портовой зоне, где, по версии американцев, загружают лодки своим нелегальным товаром местные наркоторговцы. По словам американского президента, там “произошёл мощный взрыв”.

“Мы атаковали все лодки, а теперь атакуем район… это зона реализации. Именно там они осуществляли свою деятельность, и этого района больше нет”, - процитировало Трампа агентство Reuters.

Глава американского государства не уточнил, какое подразделение проводило наземную операцию в Венесуэле. На прямой вопрос журналистов о том, отвечало ли за операцию ЦРУ, Трамп отвечать отказался, заявив, что “не хочет говорить, кто это был”. Ранее Трамп заявлял, что санкционировал ЦРУ проведение тайных операций в Венесуэле. Официальных заявлений от американских военных и спецслужб пока не последовало.

На прошлой неделе Трамп в одном из интервью сделал расплывчатые заявления по поводу предполагаемой операции США против «крупного объекта» в Венесуэле. Тогда Центральное разведывательное управление, Белый дом и Пентагон публично не стали комментировать эти заявления.

По данным CNN, удар был нанесен по отдаленному причалу, который, по мнению США, использовался венесуэльской группировкой Tren de Aragua для хранения наркотиков и их погрузки на суда для дальнейшей переправки. Правительство Венесуэлы не прокомментировало инцидент, описанный Трампом, и независимых сообщений из Венесуэлы по этому поводу пока не поступало.

Между тем, Южное командование США 29 декабря также сообщило о ещё одном ударе по предполагаемому судну венесуэльских наркоторговцев. Инцидент проиошёл в международных водах. Американские военные поделились в соцсети X 22-секундным видео, на котором показан подрыв судна.

«Разведка подтвердила, что судно следовало по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях наркоторговцев», — заявили военные, добавив, что в результате атаки погибли два человека, которых в США назвали “предполагаемыми наркоторговцами”.

Напомним, в середине декабря Трамп отдал приказ о «полной и всеобъемлющей» блокаде Венесуэлы, в частности, для находящихся под санкциями США нефтяных танкеров.

США ввели нефтяную блокаду Венесуэлы

В результате, по данным Bloomberg, Венесуэла 28 декабря начала закрывать скважины в регионе, где находятся крупнейшие в мире месторождения нефти. По данным двух анонимных источников Bloomberg, знакомых с ситуацией, компания Petroleos de Venezuela SA начала закрывать свои скважины в районе Ориноко, поскольку у государственного нефтеперерабатывающего завода закончились складские помещения, а запасы нефти значительно увеличились.

По словам источников, PDVSA планирует сократить добычу в районе Ориноко как минимум на 25% до 500 000 баррелей в сутки. Это сокращение составляет 15% от общей добычи нефти в Венесуэле, которая в настоящее время составляет 1,1 миллиона баррелей в сутки.