США ввели нефтяную блокаду Венесуэлы

Опубликовано: 17.12.2025 11:47 , Обновлено: 17.12.2025

Президент США Дональд Трамп отдал приказ о «полной и всеобъемлющей» блокаде Венесуэлы. Однако речь идёт пока только о находящихся под санкциями США нефтяных танкеров.

«Венесуэла полностью окружена крупнейшей армадой, когда-либо собранной в истории Южной Америки», — заявил Трамп в сообщении на своей странице в социальной сети Truth Social.

Таким образом глава Белого дома решил лишить Венесуэлу главного источника доходов - экспорта нефти. Такой шаг станет серьезным усилением давления на президента Венесуэлы Мадуро, который отказывается уходить со своего поста, несмотря на требования Вашингтона.

Трамп также выдвинул условия для снятия блокады, среди которых - финансовые.

«За кражу наших активов и по многим другим причинам, включая терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми, венесуэльский режим был признан ИНОСТРАННОЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ», — заявил Трамп.

«Поэтому сегодня я отдаю приказ о ПОЛНОЙ И АБСОЛЮТНОЙ БЛОКАДЕ ВСЕХ САНКЦИОНИРОВАННЫХ НЕФТЯНЫХ ТАНКЕРОВ, следующих в Венесуэлу и из Венесуэлы», — пояснил с использованием капслока американский президент сове решение.

Власти Венесуэлы, ожидаемо, негативно восприняли очередной виток направленности со стороны США.

«Президент Соединенных Штатов намерен в совершенно иррациональной форме ввести так называемую военно-морскую блокаду Венесуэлы с целью присвоения богатств, принадлежащих нашей родине», — говорится в заявлении правительства.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что «мир восстанет против пиратства и разграбления нефти» из-за “кражи” администрацией США на прошлой неделе танкера, перевозившего венесуэльскую нефть.

Впрочем, у Венесуэлы не так уж много союзников. А ближайшие - Куба, Россия и Беларусь - не могут противостоять США в регионе.

Тем не менее посол Венесуэлы уже два раза за последний месяц приезжал в Беларусь. Что не могло не вызвать вопросы. Официально было объявлено, что стороны обсуждали экономическое сотрудничество.

Отвечая на прямой вопрос американской журналистки относительно того, готова ли Беларусь в случае отставки Мадуро принять политика у себя, Лукашенко заявил, что “двери для него здесь открыты”, а сам Мадуро “не был никогда нашим врагом и противником”. Однако Президент Беларуси отметил, что этот вопрос в двухсторонних переговорах никогда не обсуждался.

Лукашенко ответил, готов ли принять Мадуро, и анонсировал «интересный» разговор с Трампом