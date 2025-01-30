Трамп заявил, что выживших в авиакатастрофе над Вашингтоном нет

Опубликовано: 30.01.2025 20:08 , Обновлено: 30.01.2025

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением по поводу крушения самолёта в Вашингтоне, назвав произошедшее «трагедией ужасных масштабов». Он подтвердил, что в результате катастрофы никто не выжил.

«Поисково-спасательная операция завершена. К сожалению, выживших нет», — сказал Трамп, начиная своё выступление с минуты молчания в память о жертвах.

Он высоко оценил работу всех служб, задействованных в поисково-спасательной операции, особо отметив Береговую охрану США, передало агентство NBC News.

«Это была тёмная и мучительная ночь в истории нашей столицы и нашей страны», — добавил американский президент.

В своём выступлении Трамп также обрушился с критикой на бывших президентов Джо Байдена и Барака Обаму, а также бывшего министра транспорта Пита Буттиджича.

По словам Трампа, он повысил стандарты в авиационной системе, которые, по его мнению, были «в лучшем случае посредственными» при Обаме. Однако Байден, вступив в должность, «понизил их до рекордно низкого уровня».

«Я ставил безопасность на первое место, а Обама, Байден и демократы ставили на первое место политику», — заявил Трамп, не приводя конкретных примеров.

Он также обвинил Федеральное управление гражданской авиации (FAA) в том, что оно «уделяет особое внимание» найму людей с «серьёзными интеллектуальными и психическими отклонениями».

Кроме того, Трамп подверг резкой критике Пита Буттиджича, назвав его «катастрофой» на посту министра транспорта.

Напомним, 29 января 2025 года над Вашингтоном произошла авиационная катастрофа — столкновение пассажирского самолета Bombardier CRJ700, выполнявшего рейс 5342, и военного вертолета Sikorsky UH-60, принадлежащего армии США.

В результате столкновения оба воздушных судна упали в реку Потомак. На борту CRJ700 находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа. Вертолет выполнял учебный полёт.

По предварительной информации, катастрофа произошла из-за ошибки диспетчера, давшего разрешение вертолету UH-60 пройти позади пассажирского рейса.

Поисково-спасательная операция была затруднена неблагоприятными погодными условиями, в частности, низкими температурами и ледовым покровом на реке.

В небе над Вашингтоном военный вертолет столкнулся с самолётом с 60 пассажирами на борту