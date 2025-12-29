Трамп заявил, что соглашение о мире между Украиной и Россией готово на 95% и предложил приехать в Киев

Опубликовано: 29.12.2025 09:57 , Обновлено: 29.12.2025

Президент Дональд Трамп по итогам трёхчасовых переговоров с президент Украины Владимиром Зеленским в США заявил, что стороны "значительно приблизились" к соглашению о прекращении войны России с Украиной. По его словам, стороны "прошли 95% пути" к заключению мирного соглашения. Чтобы сделать ключевой шаг и решить территориальный вопрос, который всё ещё остаётся главным камнем преткновения, Трамп даже предложил лично приехать в Киев и выступить в украинском парламенте в защиту нового плана.

И Трамп, и Зеленский на пресс-конференции по итогам официальной встречи в президентской резиденции Мар-а-Лаго во Флориде дали позитивную оценку переговорам и заявили о “прогрессе” в решении двух наиболее спорных вопросов, стоящих на пути мирных переговоров — гарантий безопасности для Украины и судьбы украинского Донбасса, на который претендует Россия.

И Трамп, и Зеленский не стали озвучивать конкретные подробности своих договорённостей и не назвали точные сроки завершения работы над мирным соглашением. Впрочем, Трамп заявил, что уже “через несколько недель” станет ясно, увенчаются ли успехом переговоры о прекращении войны.

Зеленский заявил, что было достигнуто соглашение о гарантиях безопасности для Украины. Как отметило агентство Reuters, Трамп в своих высказываниях был несколько осторожнее, заявив, что стороны “прошли 95% пути к такому соглашению”, и что он ожидает, что европейские страны “возьмут на себя большую часть” этих усилий при поддержке США.

По словам Зеленского, этот вопрос планируется обсудить на встрече Трампа в Вашингтоне с европейскими лидерами, намеченной на январь. Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, заявил что страны, входящие в так называемую “Коалицию желающих”, встретятся сначала встретятся в Париже, в начале января, чтобы завершить работу над своими “конкретными вкладами”.

Впрочем, главным проблемным вопросом, по которому до сих пор нет никакой ясности, остаётся судьба украинских территорий, на которые претендует Россия. По мнению некоторых украинских политических обозревателей, в этом вопросе стороны зашли в тупик. Зеленский продолжает настаивать на то, что решать этот вопрос должны сами украинцы на соответствующем референдуме. Однако провести такой референдум можно только при условии полного прекращения огня, на который сейчас не согласна Россия.

Между тем, Трамп предложил другой выход из ситуации. Он убеждён, что этот территориальный вопрос и прочие спорные детали мирного соглашения с Россией можно не выносить на всенародный референдум, а решить в парламенте. Зеленский, судя по его комментариям на пресс-конференции с Трампом, хотел бы оставить территориальные вопросы для референдума.

Зеленский предложил провести в Украине референдум

Однако Трамп заявил, что готов приехать в Украину и выступить в Верховной Раде в поддержку предложенного мирного плана, если это поможет заключить соглашение с Россией.

“Я готов приехать в Украину и обратиться к парламенту, если это поможет заключить сделку”, – заявил президент США.

По мнению политических обозревателей украинского Telegram-канала “Страна”, вариант с Радой как альтернативой референдума, вполне может устроить Москву, но если на него согласится Зеленский, в Украине многие могут расценить это как “предательство”, а самого Зеленского могут обвинить “в попытках узурпации власти”, что ставит перед действующим президентом ещё более непростой выбор.