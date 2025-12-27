Зеленский предложил провести в Украине референдум

Опубликовано: 27.12.2025 09:48 , Обновлено: 27.12.2025

Президент Украины Владимир Зеленский в эксклюзивном комментарии изданию Axios заявил, что готов провести референдум по пунктам мирного плана. Однако для этого, по его словам, нужно прекращение боевых действий на 60 дней.

По словам Зеленского, подготовка к референдуму - сложный организационный и логический процесс. Главная проблема - безопасность голосующих и членов комиссий. А это значит, что 60-дневное перемирие - это «минимальный срок».

При этом на встрече с Дональдом Трампом в воскресенье он хочет согласовать рамки мирного плана. По данным Axios, США оценили готовность президента Украины как важный шаг вперёд.

Россия в свою очередь до этих пор отказывалась на любые перемирия, продолжая наступление на основных направлениях. Единственный успех Украины в последнее время - это операция в городе Купянск Харьковской области, где ВСУ смогли окружить часть ВС РФ.

А вот президент США Дональд Трамп рассказал, что «есть неплохие шансы» договориться об урегулировании конфликта 28 декабря во время встречи с Зеленским.