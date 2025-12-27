Зеленский предложил провести в Украине референдум
Президент Украины Владимир Зеленский в эксклюзивном комментарии изданию Axios заявил, что готов провести референдум по пунктам мирного плана. Однако для этого, по его словам, нужно прекращение боевых действий на 60 дней.
По словам Зеленского, подготовка к референдуму - сложный организационный и логический процесс. Главная проблема - безопасность голосующих и членов комиссий. А это значит, что 60-дневное перемирие - это «минимальный срок».
При этом на встрече с Дональдом Трампом в воскресенье он хочет согласовать рамки мирного плана. По данным Axios, США оценили готовность президента Украины как важный шаг вперёд.
Россия в свою очередь до этих пор отказывалась на любые перемирия, продолжая наступление на основных направлениях. Единственный успех Украины в последнее время - это операция в городе Купянск Харьковской области, где ВСУ смогли окружить часть ВС РФ.
А вот президент США Дональд Трамп рассказал, что «есть неплохие шансы» договориться об урегулировании конфликта 28 декабря во время встречи с Зеленским.
«Я думаю, что они хотят это сделать сейчас, и я думаю, что Россия тоже хочет это сделать. Но каждый раз, когда одна сторона хочет это сделать, другая — нет», — сказал президент США в разговоре с New York Post.