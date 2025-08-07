Трамп выдвинул условие Путину в ответ на предложение встретиться - Белый дом

Опубликовано: 07.08.2025 07:38 , Обновлено: 07.08.2025

Президент США Дональд Трамп заявил о "значительном прогрессе" после визита своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву, где тот провёл переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Трамп также заявил об "очень хорошей перспективе" скорой встречи на высшем уровне с Россией, которая, по его мнению, может положить конец военным действиям в Украине. В Белом доме назвали условие для проведения этой встречи.

Встречу Уиткоффа с Путиным Трамп назвал “очень продуктивной”. После неё Трамп созвонился с европейскими союзниками и президентом Украины Владимиром Зеленским, с которыми обсудил результаты визита Уиткоффа в Москву, а позднее, на пресс-конференции в Овальном кабинете допустил возможность проведения встречи на высшем уровне с российским руководством.

“Есть большая вероятность, что мы можем завершить — завершить путь, завершить эту дорогу, завершить этот путь. Этот путь был долгим и остаётся долгим, но есть большая вероятность, что встреча состоится очень скоро”, — процитировало Трампа CNN.

Два представителя Белого дома сообщили CNN, что Путин в ходе визита Уиткоффа в Москву предложил Трампу личную встречу. По информации источников, Трамп возможность такой встречи не исключает, но поставил Путину условие - участие в переговорах и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

“Россияне выразили желание встретиться с президентом Трампом, и президент открыт для встреч как с президентом Путиным, так и с президентом Зеленским”, - прокомментировала эту информацию пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

Где и когда планируется возможная встреча Трампа, Путина и Зеленского?

По информации источников в Белом доме, об этом Трамп сообщил европейским лидерам по телефону после визита Уиткоффа в Москву. По словам Трампа, встреча с Путиным может состояться уже на следующей неделе или в течение ближайших двух недель, а после неё должны состоятся трёхсторонние переговоры - с участием президентов России и Украины. Источник в правительстве ЕС также подтвердил содержание разговора.

По словам двух чиновников Белого дома, помощники Трампа немедленно приступили к планированию этих встреч. Хотя обычно планирование президентских поездок и важных встреч с двумя мировыми лидерами требует времени, на этот раз Трамп поторапливает свою команду и требует быстрых действий.

По данным Белого дома, место будущей встречи пока не определено, но обсуждаются несколько вариантов. Если ли среди них белорусская столица - не известно. Однако, как ранее рассказывал Telegraf.news, американское издание The New York Times в июне этого года предположило, что недавний визит спецосланника президента США генерала Кита Келлога в Минск был направлен именно на то, чтобы заручиться помощью белорусских властей в возможном мирном соглашении между Россией и Украиной.

Новость Телеграф

Балаж Ярабик, бывший дипломат Европейского союза, который также недавно посетил Минск, сказал в комментарии NYT, что решение Трампа направить своего специального посланника в Беларусь свидетельствовало о признании Беларуси “важным игроком в региональной дипломатии”.

Президент Беларуси Александр Лукашенко лично не раз предлагал использовать Минск в качестве площадки для переговоров между Украиной и Россией при участии США. В начале года своё приглашение президенту США Дональду Трампу он передал во время интервью американскому блогеру Марио Науфалу.

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