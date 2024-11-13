Трамп выбрал своим советником по нацбезопасности конгрессмена, выступавшего за сокращение помощи Украине

Опубликовано: 13.11.2024 11:14 , Обновлено: 13.11.2024

Избранный президент США Дональд Трамп назначил члена палаты представителей республиканца Майка Уолтца советником по национальной безопасности. Это одна из ключевых должностей, которая не требует утверждения сенатом, а задача чиновника на этом посту — координировать работу всех агентств, отвечающих за вопросы нацбезопасности.

Американская газета The Wall Street Journal отметила, что Уолтц приступит к своей роли в условиях “затяжных конфликтов” на Ближнем Востоке, а также продолжающихся боёв в Украине. При этом ожидается, что Трамп постарается предотвратить дальнейшую эскалацию за рубежом, «усилив сдерживание иностранных соперников».

[info_b]Советник по национальной безопасности традиционно является одним из ближайших доверенных лиц президента. У Трампа были громкие конфликты с его прошлыми советниками во время первого срока, но Уолтц “гораздо ближе” вновь избранному президенту, отметила американская газета Politico.[/info_b]

К слову, новый советник по нацбезопасности придерживается «ястребиной политики» по отношению к Китаю и считает эту страну «экзистенциальной угрозой», критикует союзников по НАТО за небольшие расходы на оборону и со скепсисом относится к военной поддержке Украины со стороны США.

Во время интервью Financial Times Уолтц предположил, что Трамп вынудит Россию сесть за стол переговоров, в противном случае пригрозив «обрушить её экономику» за счёт снижения цен на нефть и газ: «У нас есть экономические рычаги воздействия на Россию». Помимо этого, ранее он назвал «совершенно разумным» обещание Трампа добиться начала переговоров между Москвой и Киевом.

[info_b]50-летний Майк Уолтц — отставной офицер спецназа, который служил в Афганистане, на Ближнем Востоке и в Африке. Мировые СМИ называют его “верным союзником Трампа” и ярым критиком действующего президента Джо Байдена. Уолтц занимал различные должности в Белом доме и Пентагоне, а в конгресс его избрали в 2018 году.[/info_b]

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