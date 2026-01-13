Трамп ввёл пошлину в 25% для всех, кто торгует с Ираном

Опубликовано: 13.01.2026 07:44 , Обновлено: 04.03.2026

Президент США Дональд Трамп объявил о введении косвенных экономических санкций в отношении Ирана. Он заявил, что теперь любая страна, ведущая бизнес с Исламской Республикой, будет за это платить 25%-ную пошлину на любые торговые операции с США.

Конкретный документ о косвенных санкциях в отношении Ирана, администрация Белого дома пока не обнародовала. О введении 25%-ных пошлин Трамп объявил через свою социальную сеть Truth Social.

“С этого момента любая страна, ведущая бизнес с Исламской Республикой Иран, будет платить пошлину в размере 25% со всех деловых операций, осуществляемых с Соединенными Штатами Америки. Это распоряжение является окончательным и не подлежит пересмотру”, – говорится в сообщении Трампа.

В случае, если заявления Трампа обретут форму реального законодательного акта, под действие этих косвенных санкций может попасть и Беларусь. Минск является торговым партнёром Тегерана как в рамках ЕАЭС, с которым у Исламской Республики заключено Соглашение о свободной торговле, так и в рамках прямых двухсторонних соглашений.

Буквально месяц назад в Минске состоялось очередное заседание смешанной белорусско-иранской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества, на котором обсуждался план дальнейшего сотрудничества двух стран на 2026 год по перспективным направлениям - от инвестиционного и гуманитарного сотрудничества до промышленной кооперации.

Кроме того, по мнению издания Bloomberg, введение новых пошлин на товары из стран, торгующих с Ираном, может нарушить торговое перемирие США с Китаем. Эта стана на данный момент является крупнейшим в мире покупателем иранской нефти.

«Даже если Трамп фактически не выполнит свою угрозу ввести пошлины, уже нанесен определенный ущерб нашим двусторонним отношениям и доверию, которое обе стороны пытались укрепить», - прокомментировала изданию заявление Трампа Венди Катлер, бывший старший переговорщик США по вопросам торговли, а ныне сотрудник Института политических исследований Азиатского общества.

Согласно данным Bloomberg, средняя ставка таможенных пошлин США на китайские товары снизилась с 40,8% до 30,8% после достижения сторонами перемирия в октябре. Теперь угроза дальнейшего повышения пошлин рискует сорвать это соглашение как раз в тот момент, когда Трамп планирует визит в Пекин в апреле.

Между тем, ранее американский телеканал CNN сообщил со ссылкой на анонимный источник, что власти Ирана уже попросили США о переговорах. По словам источника, министр иностранных дел Ирана недавно пообщался со Стивом Уиткоффом, специальным посланником президента Дональда Трампа.

Иран попросил США начать переговоры