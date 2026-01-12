Иран попросил США начать переговоры

Опубликовано: 12.01.2026 20:14 , Обновлено: 04.03.2026

Американский телеканал CNN сообщил со ссылкой на анонимный источник, что власти Ирана попросили США о переговорах. По словам источника, министр иностранных дел Ирана недавно пообщался со Стивом Уиткоффом, специальным посланником президента Дональда Трампа.

К чему приведет инициатива Аббаса Арагчи, пока неясно, так как реакция Дональда Трампа на это предложение пока не определена до конца. Но некоторым американским чиновникам это показалось попыткой снизить накал страстей на фоне угроз Трампа, сообщил телеканал.

В воскресенье Трамп заявил, что кто-то из властей Ирана позвонил ему днем ранее для переговоров. «Они звонили вчера, — сказал Трамп. — Иран звонил, чтобы вести переговоры. Лидеры Ирана хотят вести переговоры… Я думаю, они устали от того, что их постоянно критикуют Соединенные Штаты. Иран хочет вести с нами переговоры».

Представитель иранского МИДа (Министерства иностранных дел) Эсмаил Багаи подтвердил, что канал связи между Арагчи и Уиткоффом «остается открытым» и «при необходимости обмен сообщениями осуществляется по этому каналу». Он добавил, что «другая сторона [США] представила определенные тезисы и идеи».

Тем не менее риторика Тегерана пока остается жесткой. Власти Ирана заявляют, что «готовы к войне», но готовы вести переговоры с США на основе «взаимного уважения и интересов».

Тем временем, по данным американской правозащитной организации, более 500 протестующих были убиты и почти 10 700 человек арестованы за недели протестов. Введенная иранскими властями блокада интернета длится уже более трех дней.