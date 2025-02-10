Трамп анонсировал введение пошлины в 25% на весь импорт стали и алюминия в США

Опубликовано: 10.02.2025 08:02 , Обновлено: 10.02.2025

Президент США Дональд Трамп заявил, что в понедельник объявит о введении новых 25-процентных пошлин на весь импорт стали и алюминия в США. Эти меры должны затронуть «всех», включая крупнейших торговых партнёров Америки — Канаду и Мексику, и стать очередным шагом в пересмотре торговой политики США.

Кроме того, по словам Трампа, во вторник или среду будут объявлены «взаимные пошлины». Это означает, что США будет вводить пошлины в ответ на пошлины, которые другие страны взимают с американских товаров. «Если они взимают с нас, то и мы с них», — процитировало Трампа издание Sky News.

Заявление Трампа вызвало незамедлительную реакцию Дуга Форда, премьер-министра канадской провинции Онтарио, который обвинил президента США в «постоянной смене правил игры и хаосе», что, по его мнению, ставит под угрозу экономику, сообщило The Guardian.

Новые пошлины будут введены в дополнение к уже существующим, что может затронуть крупных поставщиков стали и алюминия в США, таких как Южная Корея и Вьетнам.

В свой первый президентский срок Трамп ввёл пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий, но позже предоставил ряду торговых партнёров, включая Канаду, Мексику и Бразилию, беспошлинные квоты. Джо Байден продлил эти квоты для Великобритании, Японии и Европейского союза. Тем не менее в последние годы загрузка мощностей сталелитейных заводов США снизилась. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что новые пошлины будут введены в дополнение к существующим, сообщило агентство Reuters.

Трамп также заявил, что США могут иметь меньше долгов, чем считалось ранее, что, по его мнению, может быть связано с мошенничеством при выплатах по долгам. В настоящее время, по данным Минфина США, государственный долг страны составляет 36,2 трлн долларов.

Трамп поручил команде по повышению эффективности правительства, возглавляемой Илоном Маском, выявлять случаи мошенничества и расточительства в федеральных ведомствах. По словам Трампа, проверки коснутся и казначейства, где может быть обнаружена «интересная проблема».

По данным правительства и Американского института чугуна и стали, крупнейшими поставщиками стали в США являются Канада, Бразилия и Мексика, за которыми следуют Южная Корея и Вьетнам. Канада также является крупнейшим поставщиком первичного алюминия в США, на её долю приходится 79% всего импорта. Мексика является крупным поставщиком алюминиевого лома и алюминиевых сплавов.

Ранее журналисты Telegraf.news сообщали, как Дональд Трамп «проговорился» о том, что уже имел телефонные контакты с Владимиром Путиным.

Трамп признался, что созванивался с Путиным. Сколько раз?