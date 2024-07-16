Трамп впервые появился на публике после покушения и официально стал кандидатом от Республиканской партии

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Опубликовано: 16.07.2024 08:26 , Обновлено: 16.07.2024

Дональд Трамп появился на Национальном съезде Республиканской партии (РП) 15 июля под бурные аплодисменты с белой повязкой на правом ухе. Там же его окончательно утвердили кандидатом в президенты от РП. Это был первый раз, как миллиардер появился на публике после покушения в субботу, когда в него стрелял 20-летний Томас Крукс.

Войдя в переполненный зал, мистер Трамп помахал рукой и поднял кулак, а толпа скандировала: “Сражайтесь! Сражайтесь! сражайтесь!”. Он пробыл в окружении своих сторонников около часа.

Ранее Трамп объявил, что его вице-президентом в случае избрания станет Джей Ди Вэнс, бывший критик, который однажды сравнил Трампа с Гитлером и назвал его “культурным героином”.

Но сейчас сенатор Вэнс является преданным приверженцем политики Трампа и регулярно повторяет свою теорию о том, что демократы “украли” выборы 2020 года. “Я сказал несколько плохих слов о Трампе десять лет назад, но я думаю, что на самом деле важно снова иметь возможность признать, что ты неправ”, - заявил политик в эфире Fox News в понедельник вечером.

Ранее Telegraf.news сообщил, что во время предвыборного выступления в штате Пенсильвания на кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа совершили покушение. Речь бывшего президента США прервали выстрелы, после чего политик резко схватился за ухо. На кадрах видно, как сотрудники Секретной службы прикрыли Трампа, после чего его быстро вывели с трибун.

«Услышал хрипящий звук» — В Пенсильвании 20-летний мужчина открыл стрельбу по Трампу