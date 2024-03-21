Трамп "боится" Альцгеймера и использует его как "оружие" в борьбе с Байденом - WP

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Опубликовано: 21.03.2024 15:15 , Обновлено: 21.03.2024

Издание Washington Post, ссылаясь на анонимный источник, сообщило о том, что американский политик Дональд Трамп, который в очередной раз метит в кресло президента США, опасается болезни Альцгеймера, от которой страдал его отец Фред Трамп.

Как отметило издание, кандидат в президенты США Дональд Трамп очень часто использует “когнитивные нарушения” как аргумент в своей политике дискредитации оппонентов. В частности, Трамп, не имея медицинских доказательств, неоднократно пытался обвинить в “слабоумии” своего политического конкурента, 81-летнего действующего президента США Джо Байдена.

Длительная “зацикленность” Трампа на умственном здоровье произрастает из истории связанной с болезнью Альцгеймера, диагностированной у его отца Фреда, посчитали в WashingtonPost. По словам некоторых коллег Трампа, он имел опыт “долгого и болезненного наблюдения за когнитивным угасанием отца”, которое, по их мнению, стало определяющим фактором в его жизни и причиной постоянного беспокойства на этот счет.

Также американское издание отметило, что в течение многих лет уже немолодой Дональд Трамп часто публично хвастался тем, что на «отлично» прошел Монреальский тест на когнитивные способности — базовый тест, который выявляет признаки раннего слабоумия. В последний раз он проходил его в 2018 году, однако, по мнению невролога Зиада Насреддина, данные за такой давний период для человека в возрасте 77 лет уже не актуальны.

«Дональд, без сомнения, боится болезни Альцгеймера. Он не собирается об этом говорить и не собирается в этом признаваться. Но это актуально, потому что каждый день он спрашивает Байдена, способен ли он морально выполнить эту работу», — сказал бывший топ-менеджер Trump Organization, пожелавший остаться анонимным.

Фред и Дональд Трампы, 1989 г.

Тем временем опросы общественного мнения, на которые сослалось издание, показали, что большинство избирателей обеспокоены психическим здоровьем как Трампа, так и Байдена. По мнению авторов статьи, эти опасения подкрепились большим количеством ошибок, которые Байден и Трамп допускают в своих речах. Так, Байден перепутал имена лидеров Мексики и Египта, а Трамп спутал бывшего губернатора Южной Каролины Никки Хейли с бывшим спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси и оговорился, предупредив, что при Байдене Соединенные Штаты могут столкнуться со «Второй мировой войной».

Дональд Трамп отказался отвечать на вопросы о его опыте борьбы с болезнью Альцгеймера у отца, с которыми к нему обращались журналисты. Тем не менее, старший советник предвыборного штаба Трампа, заявил, что тот пройдёт ещё один когнитивный тест, если Байден сделает то же самое.

«Президент Трамп дважды прошел этот тест и готов пройти третий тест, если Джо Байден будет сидеть в той же комнате и проходить его в то же время», — заявил старший советник Джейсон Миллер.

Ранее Телеграф рассказывал о том, что кандидат в президенты США от республиканской партии и бывший президент Дональд Трамп объявил о запуске собственной линейки кроссовок.

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