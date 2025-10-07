Трамп вернулся в TikTok и записал видео - "Вы мне задолжали"

🎥 Видео

Опубликовано: 07.10.2025 16:09 , Обновлено: 07.10.2025

Президент США Дональд Трамп после долгого перерыва снова стал записывать видео в соцсети TikTok. В первом ролике он обратился к молодежи, заявив: "Вы мне задолжали".

“Всем молодым людям в TikTok — я спас TikTok, так что вы мне крупно задолжали. Сейчас вы видите меня в Овальном кабинете. Однажды один из вас будет сидеть за этим столом, и вы также будете выполнять великую работу”, — заявил Трамп.

Напомним, что президент США договорился с Китаем о продаже части компании TikTok группе американских инвесторов. Ещё ранее закон конгресса США обязал материнскую китайскую компанию ByteDance продать платформу США, иначе сервис был бы заблокирован в этой стране по причинам нацбезопасности.

Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил о “некотором сопротивлении” со стороны китайских партнёров и озвучил примерную стоимость итоговой сделки. Тем не менее, китайская ByteDance, действующий владелец видеосервиса, сохранит за собой 20% акций новой компании. Участвовать в работе комитета по безопасности бывший китайский владелец не сможет, но будет иметь возможность выдвинуть одного из семи директоров компании.

Трамп подписал указ о продаже TikTok. Во сколько оценили сделку?