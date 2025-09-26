Трамп подписал указ о продаже TikTok. Во сколько оценили сделку?

Опубликовано: 26.09.2025 08:53 , Обновлено: 26.09.2025

Президент США Дональд Трамп 25 сентября подписал указ о продаже китайской компании TikTok в США американским и международным инвесторам. Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил о "некотором сопротивлении" со стороны китайских партнёров и озвучил примерную стоимость итоговой сделки.

Трамп своим указом отложил вступление в силу закона, запрещающего TikTok на территории США, если его китайские владельцы не продадут приложение американским инвесторам, до 16 декабря 2025 года. Запрет окончательно будет снят после официальной процедуры продажи активов компании и проведения всех необходимых транзакций. После этого момента приложение больше не будет контролироваться уже бывшими иностранными владельцами, а все алгоритмы приложения, код и принятие решений по модерации контента перейдут под контроль нового совместного предприятия.

Контрольный пакет акций будет принадлежать американской компании, которая будет управлять деятельностью TikTok в США, независимо от китайских создателей. Тем не менее, китайская ByteDance, действующий владелец видеосервиса, сохранит за собой 20% акций новой компании. Участвовать в работе комитета по безопасности бывший китайский владелец не сможет, но будет иметь возможность выдвинуть одного из семи директоров компании.

За контроль и обеспечение безопасности всех операций TikTok в США будет отвечать компания Oracle.

“С китайской стороны было некоторое сопротивление, но главное, чего мы хотели добиться, — это сохранить работу TikTok. Мы также хотели убедиться, что мы защищаем конфиденциальность данных американцев, как того требует закон”, — прокомментировал сделку вице-президент США Джей Ди Вэнс на вечернем брифинге в Овальном кабинете и озвучил приблизительную оценку заключённой сделки - 14 млрд долларов .

Как отметило агентство Reuters, эта сумма значительно меньше оценок большинства аналитиков. Китайская материнская компания TikTok ByteDance в настоящее время оценивает себя более чем в 330 млрд долларов. Впрочем, доля TikTok в общем доходе компании невелика. По словам аналитика Wedbush Securities Дэна Айвса, по состоянию на апрель 2025 года стоимость TikTok без учета алгоритма оценивалась в 30-40 млрд долларов.

Между тем, у американских обозревателей даже после опубликования указа Трампа осталось много вопросов относительно сути сделки. Так, Алан Розенштейн, профессор юридического факультета Университета Миннесоты, отметил, что в опубликованном тексте указа, в частности, не раскрыта информация о том, сохранит ли ByteDance контроль над алгоритмом.

“Всё будет полностью контролироваться американцами”, — так кратко описал сделку сам Трамп.

Он также сообщил, что в сделке примут участие Майкл Делл, основатель, председатель и генеральный директор Dell Technologies, Руперт Мердок, почетный председатель Fox Corp, владельца телеканала Fox News, а также “вероятно, четыре или пять инвесторов мирового уровня”.

Тем временем китайские СМИ в пятницу обрисовали несколько иную картину соглашения с TikTok, предположив, что ByteDance продолжит играть важную или даже управляющую роль.Так, китайское издание LatePost со ссылкой на источники сообщило, что ByteDance создаст новую американскую компанию в рамках реструктуризации деятельности TikTok в США. В сообщении говорится, что новая компания, которую создаст ByteDance, будет отвечать за электронную коммерцию, брендинг и взаимодействие с международными операциями.

Другой китайский финансовый журнал, Caixin, также сообщил со ссылкой на источники, близкие к сделке, что ByteDance планирует создать дочернюю компанию TikTok в США, которая будет получать часть дохода от нового совместного предприятия TikTok.