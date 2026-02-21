Трамп вдруг повысил пошлины на все заграничные товары до 15%

Опубликовано: 21.02.2026 19:43 , Обновлено: 21.02.2026

Президент США внезапно в субботу передумал и вместо установления пошлин на уровне 10 %, как это было написано в его указе, поднял их до 15 %. Дональд Трамп объяснил резкое решение "тщательным, подробным и всесторонним анализом абсурдного, плохо составленного и крайне антиамериканского решения Верховного суда США".

«Прошу вас принять это заявление как подтверждение того, что я, как президент Соединенных Штатов Америки, немедленно повышаю мировой тариф в размере 10 % для стран, многие из которых десятилетиями «обворовывали» США безнаказанно (пока не пришел!), до полностью разрешенного и юридически обоснованного уровня в 15 %», — написал Дональд Трамп.

Он пообещал, что его администрация будет следующие несколько месяцев определять и вводить «новые, юридически допустимые тарифы». По словам главы Белого дома, только они могут «продолжить наш чрезвычайно успешный процесс „Сделаем Америку снова великой“ — ВЕЛИЧЕСТВЕННОЙ, КАК НИКОГДА РАНЬШЕ!!!».

Напомним, что Верховный суд США (высшая судебная инстанция в стране) отменил все пошлины в отношении других стран, введённые президентом Дональдом Трампом. Тот в ответ обрушился с критикой на судей и подписал указ о 10-процентной пошлине на товары из всех стран. Для этого он использовал другой законодательный механизм.

«Мне стыдно за некоторых членов суда. Абсолютно стыдно за то, что у них не хватило смелости сделать то, что правильно для нашей страны», — заявил Трамп.

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