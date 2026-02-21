Верховный суд США ограничил полномочия Трампа

Опубликовано: 21.02.2026 08:38 , Обновлено: 21.02.2026

Верховный суд США, высшая судебная инстанция в стране, отменил все пошлины в отношении других стран, введённые президентом Дональдом Трампом. Тот в ответ обрушился с критикой на судей и подписал указ о 10-процентной пошлине на товары из всех стран. Для этого он использовал другой законодательный механизм.

«Мне стыдно за некоторых членов суда. Абсолютно стыдно за то, что у них не хватило смелости сделать то, что правильно для нашей страны», — заявил Трамп.

Президент США заявил, что немедленно подпишет указ об увеличении пошлин на 10% во всём мире в соответствии со статьёй 122 Закона о торговле 1974 года и начнёт расследования недобросовестной торговой практики, допускающей введение дополнительных пошлин. Он заявил, что имеет право вводить дополнительные пошлины в соответствии с действующими законами без одобрения Конгресса (законодательного органа США).

Служба Конгресса (ведомство, обеспечивающее юридическое обоснование для всех законов) пояснила: «Раздел 122 Закона о торговле 1974 года предписывает президенту принимать меры, которые могут включать временную надбавку к импортным сборам (тарифы), когда это необходимо для решения «крупных и серьёзных дефицитов платёжного баланса Соединённых Штатов» или определённых других ситуаций, которые создают «фундаментальные проблемы международных платежей».

Тем не менее товары из Канады и Мексики не подпадут под новую пошлину, как и некоторые продукты питания из других стран мира: говядина и помидоры, а также критически важные минералы.

Что не понравилось Верховному суду

Верховный суд США большинством голосов (6 против 3) объявил, что у Трампа нет полномочий по введению тарифов в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях.