Трамп устроил 40-минутные танцы после того, как двое американцев потеряли сознание

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Опубликовано: 15.10.2024 18:26 , Обновлено: 15.10.2024

Во время предвыборного митинга в Пенсильвании, куда приехал кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп, двум людям стало плохо и они упали в обморок. После того, как пострадавшим оказали медицинскую помощь, политик попросил включить музыку, где весь оставшийся вечер танцевал под известные мировые хиты.

По информации международного информагентства Bloomberg, Трамп прервал свою предвыборную речь спустя 40 минут после начала, т.к. одному из зрителей стало плохо и он потерял сознание. Через несколько минут дурно стало ещё одному американцу, и в зал вызвали врачей. Журналисты предположили, что, возможно, это произошло из-за духоты в помещении.

После этого Дональд Трамп попросил открыть дверь и впустить свежий воздух, чтобы продолжить мероприятие. Пока врачи помогали потерявшим сознание, кандидат в президенты США включил Ave Maria в исполнении Лучано Паваротти. Позже Трамп отказался продолжать мероприятие и отвечать на вопросы собравшихся. Пока зрители расходились, республиканец танцевал на сцене под YMCA, Hallelujah и другие мировые хиты. По информации британской газеты The Guardian, это длилось на протяжении 40 минут.

«Эти двое потерявших сознание — патриоты, и мы их любим. Но благодаря им у нас сейчас звучит хорошая музыка, верно?» — отметил Трамп.

Ранее Telegraf.news писал, что президентская кампания в США набирает обороты, однако без промахов не обходится. Так, предвыборный штаб кандидата на пост главы государства от Республиканской партии Дональда Трампа опубликовал, казалось бы, вполне обычное обращение, в котором призывал за него голосовать. Казус заключался в том, что агитация была направлена на жителей штата Джорджия, а на плакате была изображена Грузия.

Трамп призвал американцев регистрироваться в Грузии, чтобы за него проголосовать. Это как?