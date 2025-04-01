Трамп собрался на третий срок? Американские демократы пригрозили ему Обамой

Опубликовано: 01.04.2025 08:45 , Обновлено: 01.04.2025

Представители Демократической партии США выдвинули идею о возможном участии Барака Обамы в президентских выборах 2028 года в ответ на заявления Дональда Трампа, что он мог бы баллотироваться на третий срок, несмотря на конституционные ограничения.

Поводом для дискуссии стали недавние высказывания Дональда Трампа. В интервью NBC News он допустил возможность своего участия в выборах 2028 года с целью избрания на третий президентский срок, подчеркнув: «Я не шучу». На вопрос о том, как это согласуется с 22-й поправкой к Конституции США, которая запрещает избираться на пост президента более двух раз, Трамп ответил, что «есть методы».

Он не стал подробно раскрывать эти «методы», однако упомянул, что одним из обсуждаемых вариантов может быть сценарий, при котором вице-президент (в качестве примера фигурировал Джей Ди Вэнс) уходит в отставку, позволяя Трампу занять пост. Ранее соратник Трампа, Стив Бэннон, также высказывал уверенность, что Трамп будет баллотироваться и победит в 2028 году.

Заявления Трампа вызвали немедленную реакцию в стане демократов и в социальных сетях. Появились комментарии, отражающие принцип «если Трамп может, то и Обама может».

«Если Трамп может проигнорировать ограничение сроков и баллотироваться снова в 2028 году, то и Обама может проигнорировать ограничение сроков и баллотироваться снова в 2028 году», — процитировали СМИ один из постов.

«Трампу действительно стоит перестать говорить о выдвижении на третий срок, если он не хочет быть абсолютно униженным президентом Обамой в президентской гонке», — говорится в другом комментарии.

Барак Обама занимал пост президента США два срока подряд (с 2009 по 2017 год). Дональд Трамп занимал высший пост с 2017 по 2021 год и в настоящее время отбывает свой второй, не идущий подряд, срок. В 2028 году Бараку Обаме исполнится 67 лет, а Дональду Трампу — 82 года.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали о заявления Трампа, что он «взбешён». По поводу?

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