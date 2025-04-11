Apple срочно вывезла из Индии 1,5 млн айфонов в попытке обойти новые тарифы Трампа. Что будет с ценой?

Опубликовано: 11.04.2025 10:24 , Обновлено: 11.04.2025

Американский технологический гигант Apple в срочном порядке решил вывезти из Индии порядка 1,5 млн айфонов, опасаясь печальных последствий повышения импортных тарифов, объявленных президентом США Дональдом Трампом. Экономисты опасаются, что цена на флагманские смартфоны бренда iPhone, которые и так стоят не дёшево, могут увеличиться в разы.

Источники агентства Reuters сообщили о том, что после объявления Трампом “торговой войны” основным торговым партнёрам США, компания Apple оперативно зафрахтовала несколько грузовых рейсов, чтобы переправить из Индии 600 тонн iPhone (это равнозначно 1,5 млн айфонов, с учетом веса упаковки).

Аналитики уже предупреждают, что цены на популярный гаджет в США (а именно эта страна остаётся для продукции Apple основным рынком продаж) могут резко вырасти. Всё дело в том, что Apple сильно зависит от импорта из Китая. Эта страна является основным центром производства мобильных устройств и, к несчастью компании Apple, именно на неё распространяется самая высокая ставка тарифа Трампа в 125%.

Эта цифра намного превышает пошлину в 26%, предусмотренный для импортных товаров из Индии. Более того, Индия оказалась в числе стран, для которых Трамп решил на время приостановить действие своих “драконовских” пошлин. Для Китая такой поблажки США не сделали.

В результате, как рассказали источники Reuters, пожелавшие остаться неназванными ввиду чувствительности обсуждаемых сделок, Apple удалось добиться для своей продукции “зелёного коридора” в аэропорту индийского производственного центра, сократив время, необходимое для прохождения таможни в аэропорту Ченнаи в южном штате Тамилнад, с 30 до 6 часов, чтобы экстренно вывезти свою продукцию до повышения пошлин.

По словам источника и представителя индийского правительства, с марта из страны уже вылетело по ускоренной схеме как минимум шесть грузовых самолетов грузоподъемностью 100 тонн каждый, один из них — на этой неделе, как раз перед вступлением в силу новых пошлин.

[info_b]Apple ежегодно продает более 220 миллионов iPhone, при этом, по оценкам Counterpoint Research, пятая часть общего импорта iPhone в США в настоящее время поступает из Индии, а остальная часть — из Китая.[/info_b]

Между тем, экономисты Rosenblatt Securities подсчитали, что при тарифной ставке в 54% стоимость топовой модели iPhone 16 Pro Max в США может вырасти с 1599 долларов до 2300 долларов .

Ранее Telegraf.news рассказал, что президента США Дональда Трампа обвинили в манипулировании рынком из-за чехарды, которую политик устроил во внешней торговле, то вводя огромные пошлины на весь импорт, то вдруг замораживая их на время. Один из яростных критиков Трампа, сенатор-демократ Адам Шифф, уже потребовал от Конгресса США начать расследование в отношении администрации действующего главы государства, заподозрив Трампа в “инсайдерской торговле”.

В конгрессе США назвали «истинную» цель торговой войны Трампа. Дело в личной выгоде?